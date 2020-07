Outback dá crédito extra e faz doação a cada R$100 no cartão presente

A cada compra de 100 reais ou mais no cartão do Outback, a rede de restaurantes rede de restaurantes irá oferecer 10 reais de crédito para o cliente e doar outros 10 reais para Projeto Isolar, acolhe profissionais da saúde e trabalhadores das unidades de atendimento hospitalar que estão na linha de frente no combate ao covid-19.

“A ideia da iniciativa veio para oferecer um benefício para o nosso cliente e poder ajudar a comunidade em que estamos inseridos”, diz Camilla Gurgel, líder de inovação e digital da Bloomin’ Brands, grupo detentor das marcas Outback Steakhouse e Abbraccio.

A ação é válida até este domingo, 5 de julho, e o cartão pode ser comprado no site da rede.

Pandemia

Durante a pandemia o Outback também realizou outras ações sociais, como a doação de ovos de Páscoa para profissionais de saúde e para pequenos varejistas.

A empresa também continua lançando produtos e faz entregas em casa. A rede já oferecia serviço de delivery em cerca de 60 lojas e, desde o início da quarentena, implementou a solução em outros 46 restaurantes.