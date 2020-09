Outback dá Bloomin Onion grátis e desconto em combo; saiba como ganhar

Nesta terça-feira, 15, comemora-se o Dia do Cliente e a rede de restaurantes Outback prepara ofertas especiais para a data. Quem escolher comer no restaurante pode ganhar a cebola Bloomin’ Onion.

Para isso, basta gerar o cupom da promoção pelo site, apresentar o voucher no restaurante e fazer o pedido de um prato principal ou outro aperitivo. O benefício não é válido para delivery ou retirada no local, e só será aceito um voucher por mesa.

Quem preferir ficar em casa, pode optar pelo combo família com desconto de 20% quando comparada com a venda separada dos itens. Na oferta, Ribs on the Barbie + 1 acompanhamento + Kookaburra Wings saem por R$99,90.

A Ribs on the Barbie é a costela de porco preparada em chama aberta, marinada com um mix secreto de temperos e acompanha das Cinnamon Apples. Já as Kookaburra Wings são 10 sobreasas empanadas com temperos à escolha. Essa opção de pedido é disponível no iFood.