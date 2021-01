Outback comemora “Dia da Austália” e presenteia clientes

Em comemoração ao Dia da Austrália, a rede de restaurantesOutback Steakhouse promove até dia 29 de janeiro, sua Aussie Week, desta vez com exclusividade pelo delivery, e presenteia seus clientes com uma oferta exclusiva.

Na compra das Super Wings (15 sobreasas de frango empanadas servidas com aipo e molho blue cheese) por R$ 68,50, o consumidor ganha 1 litro do Chopp Brahma em um growler customizado e reciclável ou, para quem preferir, 1 litro do chá gelado do restaurante.

“A Austrália é nosso país de coração e, por isso, nós do Outback, não poderíamos deixar de celebrar esta data. Queremos promover experiências via delivery, momentos de descontração e quebra na rotina aos nossos clientes para que eles possam aproveitar esta semana conosco de onde estiverem”, diz Marisa Palhares, gerente de marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Outback Steakhouse.

A Aussie Week acontece apenas pelo delivery via aplicativo do iFood, parceiro oficial da marca. A ação não é válida para restaurantes e acontece enquanto durarem os estoques.