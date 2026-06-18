Opella lança Novalgina Flash e investe em campanha com Netflix, TikTok e OOH

A farmacêutica Opella lançou uma campanha especial para apresentar ao mercado a Novalgina Flash, nova extensão da linha Novalgina, desenvolvida para o tratamento da dor de cabeça. A estratégia de comunicação destaca a rapidez de ação do produto, cuja fórmula combina dipirona 1 g e 130 mg de cafeína.

Criada pela Publicis Brasil, a campanha será veiculada em diferentes plataformas, incluindo TV aberta, Netflix, TikTok e cinemas. A comunicação também contempla mídia out-of-home (OOH) em São Paulo. Entre as ativações previstas está um ponto de ônibus temático na região da Faria Lima, desenvolvido para reproduzir a embalagem do medicamento.

Para ampliar o alcance, a marca conta com a participação de um time de influenciadores: Giovanna Antonelli, Mari Krüger, Camila Pudim e Theodoro. A ideia é que os criadores ajudem a promover discussões sobre os impactos da dor de cabeça na rotina.

Segundo Juliana Mendes, head de Novalgina na Opella, a proposta é alinhar a estratégia de comunicação aos atributos do novo produto. “Nosso objetivo é garantir que a mensagem de alívio rápido chegue com a mesma eficiência com que o produto age, capturando a atenção do público de forma inteligente e integrada”, afirma.

Nova fórmula aposta em ação mais rápida

De acordo com a Opella, o Novalgina Flash foi desenvolvido para oferecer uma resposta mais ágil no combate à dor de cabeça. A empresa informa que a combinação entre dipirona e cafeína proporciona melhora percebida a partir de 15 minutos, tempo 50% menor em comparação a medicamentos compostos apenas por dipirona.

O produto começou a ser distribuído nacionalmente e está disponível em farmácias de todo o país em embalagens com oito e 16 comprimidos. Os preços sugeridos são de R$ 25,99 e R$ 46,99, respectivamente.