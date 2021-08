Olimpíadas: atletas brasileiros disparam em seguidores no Instagram

Para além dos Jogos Olímpicos, os brasileiros querem estar por dentro da vida dos atletas e saber o que eles publicam nas redes sociais, é o que aponta um estudo da Rede Snack, empresa da B&Partners.co, que mostra os que mais cresceram em números de seguidores no Instagram. A análise compreende o período de de 29 de junho a 29 de julho

Em primeiro lugar aparece o atleta Douglas Souza do vôlei que já obteve 895.088% de crescimento, chegando a quase 3 milhões de seguidores. O atleta ganha repercussão com os stories que faz da rotina no centro olímpico e quando assiste aos jogos de seus colegas brasileiros.

Em seguida está Rayssa Leal, a fadinha do skate e brasileira mais jovem a conquistar uma medalha olímpica, registrou um salto de 600 mil seguidores e para 6 milhões, se tornando a segunda mais seguida entre os analisados -- um aumento de 874.285%

Em terceiro lugar aparece Fernando Scheffer da natação. A conta dele cresceu 583.469% desde o dia 29 de junho. Gabriel Medina do surfe iniciou os jogos com um número alto, 8 milhões de seguidores e atualmente está com 9 milhões.

Completam o ranking Rebeca Andrade da ginástica artística, Kelvin Hoefler do skate, Paulinho do Futebol, Mayra Aguiar e Maria Portela do Judô e Ítalo Ferreira do surfe. Até o fim dos jogos é possível ainda que o ranking se altere.

A pesquisa é feita pela Snack Intelligence, área de tendência da Rede Snack, responsável por pesquisas, monitoramento e análises do mercado de audiovisual digital e envolve métricas de engajamento, views, número de inscritos, frequência de publicação, atividade do canal, entre outros itens a partir de plataformas de análises de dados de redes sociais.