Odete Roitman 'ressuscita' em comercial do Subway; assista

Odete Roitman, a grande vilã de Vale Tudo, foi assassinada no capítulo do último dia 6 de outubro. Mas a sua morte, para surpresa de todos, durou pouco. Menos de 24 horas após a cena que dominou as conversas no Brasil, o Subway ressuscitou a ricaça, interpretada pela atriz Débora Bloch.

No intervalo do capítulo de terça-feira, 7, a dona da TCA apareceu viva, serena e faminta, saboreando um sanduíche de 30 centímetros da rede. O filme termina com a frase: “Sub de 30. Quem morre é a sua fome.”

O anúncio foi criado pela AlmapBBDO e teve produção da Sentimental Filme. Nele, Débora Bloch aparece caracterizada como Odete Roitman e apenas come o lanche, não tendo falas.

Recorde de anunciantes

Na noite de segunda-feira, 6, a morte da vilã Odete superou 30 pontos de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro, de acordo com no PNT (Painel Nacional de Televisão, sistema da Kantar Ibope que consolida dados de várias regiões do país.

A média de audiência de Vale Tudo em setembro foi de 26 pontos. A novela, exibida desde março, já alcançou mais de 146 milhões de pessoas e se consolidou como a trama de maior faturamento da história da TV Globo.

O remake também registrou recorde de anunciantes. Foram 22 parceiros e 84 entregas de conteúdo de marca. Os valores, contudo, não são divulgados.

Os capítulos finais têm intervalos praticamente esgotados. Mais de 20 marcas confirmaram presença, incluindo Subway, OMO, iFood, Dove, Itaú, Zé Delivery, Subway e Serasa.