Marketing

Odete Roitman 'ressuscita' em comercial do Subway; assista

Campanha criada pela AlmapBBDO traz Débora Bloch de volta ao papel da vilã e coincide com recorde de audiência e anunciantes da novela na Globo

Débora Bloch no papel de Odete Roitman em Vale Tudo (Globo/Fabio Rocha)

Débora Bloch no papel de Odete Roitman em Vale Tudo (Globo/Fabio Rocha)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11h08.

Odete Roitman, a grande vilã de Vale Tudo, foi assassinada no capítulo do último dia 6 de outubro. Mas a sua morte, para surpresa de todos, durou pouco. Menos de 24 horas após a cena que dominou as conversas no Brasil, o Subway ressuscitou a ricaça, interpretada pela atriz Débora Bloch.

No intervalo do capítulo de terça-feira, 7, a dona da TCA apareceu viva, serena e faminta, saboreando um sanduíche de 30 centímetros da rede. O filme termina com a frase: “Sub de 30. Quem morre é a sua fome.”

O anúncio foi criado pela AlmapBBDO e teve produção da Sentimental Filme. Nele, Débora Bloch aparece caracterizada como Odete Roitman e apenas come o lanche, não tendo falas.

Recorde de anunciantes

Na noite de segunda-feira, 6, a morte da vilã Odete superou 30 pontos de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro, de acordo com no PNT (Painel Nacional de Televisão, sistema da Kantar Ibope que consolida dados de várias regiões do país.

A média de audiência de Vale Tudo em setembro foi de 26 pontos. A novela, exibida desde março, já alcançou mais de 146 milhões de pessoas e se consolidou como a trama de maior faturamento da história da TV Globo.

O remake também registrou recorde de anunciantes. Foram 22 parceiros e 84 entregas de conteúdo de marca. Os valores, contudo, não são divulgados.

Os capítulos finais têm intervalos praticamente esgotados. Mais de 20 marcas confirmaram presença, incluindo Subway, OMO, iFood, Dove, Itaú, Zé Delivery, Subway e Serasa.

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:estrategias-de-marketing

Mais de Marketing

Marcas demandam mais estratégia, mas área encolhe nas agências, diz estudo global

Filme de Taylor Swift faz R$ 245 milhões em 3 dias e tem recorde de anunciantes

A aposta da Puma no 'esporte fitness que mais cresce no mundo'

OpenAI aposta em narrativa humana na maior campanha global do ChatGPT

Mais na Exame

Minhas Finanças

4 dicas para não se endividar com o presente do Dia das Crianças

Carreira

Os cinco mitos do ‘sucesso lento’ que muitos profissionais ainda acreditam

Inteligência Artificial

Startup de IA que automatiza o Excel: descubra como pode afetar seu trabalho

Casual

Bar paulistano é eleito o 24º melhor do mundo, segundo ranking 50 Best