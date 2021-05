O que é o dia livre de impostos e por que lojas dão até 70% de desconto

Um dia com a promessa de descontos de até 70% em produtos em mais de 30 categorias. Esse é o Dia Livre de impostos, uma ação que conta com mais de 2 mil varejistas brasileiros e cujos descontos serão colocados em prática nesta quinta-feira (27). Em sua 15ª edição, tem a proposta de alertar os brasileiros sobre o alto índice tributário do país -- em média, a população trabalha mais de 150 dias por ano só para pagar impostos, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

“O DLI chama atenção para um dos principais entraves do comércio varejista: a alta carga tributária nos produtos e serviços. Com a pandemia de Covid-19, os estabelecimentos foram ainda mais afetados pelo abre e fecha. Esperamos que a data aqueça o setor e reforce a necessidade da reforma tributária”, explica o presidente da FCDLESP, Maurício Stainoff.

É possível encontrar ofertas para todos os gostos. Salões de beleza, academia, brinquedos, chocolate, eletrodomésticos e até cinema entram nos descontos, presentes em 253 cidades e 25 estados.

A ação é uma forma de os lojistas se aproximarem dos consumidores e conta com principalmente pequenos empreendedores em sua lista -- uma categoria que sofreu bastante com o 'abre e fecha' de lojas físicas por causa da pandemia e teve de se adaptar rapidamente ao mundo digital. De acordo com dados do Sebrae, 24,8% dos micro, pequenos e médios empreendedores fizeram algum empréstimo para manter os negócios de pé.

Soma-se a isso a atratividade que o comércio eletrônico ganhou durante a pandemia. Com recordes de vendas -- e consumidores que ainda enfrentam restrições de circulação --, as vendas pela internet representaram uma alternativa a esses empreendedores (sete em cada dez passaram a vender on-line) que, agora, podem vender ainda mais com a isenção dos impostos e, consequentemente, preços mais atrativos. Ou seja, o DLI também se torna uma oportunidade de vender mais barato para um público mais diverso.

E por que os descontos podem ser tão altos? Bem, tudo está explicado pela carga tributária de cada produto. Para exemplificar: de acordo com um levantamento realizado pelo IBPT no último ano, aproximadamente 80% do preço de um perfume que vem de fora do país está relacionado a impostos, como PIS e Cofins e, no nacional, esse percentual é de 69,13%. Cosméticos também têm um percentual que está na faixa de 50%.

No caso de combustíveis, esse percentual é de pelo menos 46% do valor final que chega aos consumidores. Com isso, até mesmo postos de gasolina aderiram ao DLI. Em Belo Horizonte, todas as unidades do Posto Pica Pau II venderão gasolina a R$ 3,22.

Ainda assim, é necessário ficar de olho para não cair em pegadinhas. Para isso, é necessário consultar o site da promoção (aqui) e, sempre que possível, conferir o valor praticado nos sites das lojas participantes -- e evitar compras pela 'metade do dobro'. Pesquisar produtos similares também é válido, na medida em que ajuda a identificar a média de mercado e ver se o desconto vale a pena.