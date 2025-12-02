Marketing

O que bombou no YouTube Brasil em 2025: creators, temas e músicas

Relatório anual mostra avanço de formatos seriados, fenômenos culturais e hits mais consumidos na plataforma

Labubu, figura central do mercado de colecionáveis, esteve entre os temas mais buscados no YouTube em 2025. (@hypebeastkicks/Instagram/Reprodução)

Labubu, figura central do mercado de colecionáveis, esteve entre os temas mais buscados no YouTube em 2025. (@hypebeastkicks/Instagram/Reprodução)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19h41.

O YouTube Brasil divulgou nesta terça-feira, 2, o relatório anual de Cultura e Tendências, identificando os assuntos, criadores e músicas que dominaram o consumo na plataforma em 2025.

O levantamento mostra o avanço de formatos como “reality show roteirizado” e de conteúdos que transformam o cotidiano em narrativas contínuas, sustentando um ecossistema de mídia produzido por criadores.

Segundo Bruno Telloli, gerente de cultura e tendências do YouTube Brasil, o retrato do ano revela mudanças estruturais no uso da plataforma. “O YouTube se consolidou como o grande epicentro da cultura global, e o Brasil reafirmou-se como protagonista nesta história em 2025”, diz.

Para ele, o relatório indica caminhos para 2026. “Conseguimos enxergar o que inventamos e reinventamos na plataforma. Essa evolução não vai parar”, afirma.

Temas em alta

A busca por pausas no cotidiano impulsionou os livros de colorir da marca Bobbie Goods. No universo dos colecionáveis, o personagem Labubu ampliou sua presença.

A gíria brainrot (deterioração mental causada pelo consumo excessivo de conteúdo de baixa qualidade) manteve circulação e influenciou a produção de vídeos curtos.

No esporte, o Brasileirão Série A 2025 e o jogador espanhol Lamine Yamal concentraram parte da atenção do público.

Entre os assuntos que mais de destacaram estão:

Round 6: série sul-coreana da Netflix, fenômeno desde 2021, que acompanha participantes endividados em jogos infantis com consequências fatais. Entre os conteúdos relacionados estão análises da segunda temporada e vídeos de reação.

Dandy’s World: jogo de terror cooperativo no Roblox, criado pelo BlushCrunch Studios, lançado em junho de 2024. O título reúne missões de sobrevivência e interações com o antagonista Dandy. Vídeos incluem partidas em família e desafios temáticos.

KPop Demon Hunters: webtoon produzido por Sony e Netflix, que combina o universo do K-pop com fantasia urbana. Criadores publicaram compilações musicais, coreografias e curiosidades sobre o enredo.

Bobbie Goods: livros de colorir reconhecidos pelos contornos grossos e estética nostálgica. Vídeos de ASMR e desafios de pintura impulsionaram o tema.

Brainrot: conteúdo fragmentado e imediato, associado ao consumo de vídeos rápidos. Entre os exemplos estão remixes musicais e composições curtas.

Labubu: personagem criado por Kasing Lung, distribuído pela Pop Mart em blind boxes. O tema gerou vídeos sobre identificação de peças originais e explicações sobre o fenômeno global.

Brasileirão Série A 2025: com as rodadas finais em andamento, vídeos de melhores momentos de jogos dominaram o período.

Blue Lock: mangá e anime de futebol que acompanha jovens atacantes isolados em treinamento. Episódios dublados e músicas relacionadas figuraram entre os vídeos mais procurados.

Lamine Yamal: ponta do Barcelona e da seleção espanhola, que quebrou recordes de idade. Vídeos de gols e compilações da temporada entraram em alta.

Katseye: grupo global formado no reality "The Debut: Dream Academy", resultado de parceria entre HYBE e Geffen Records. Clipes e coreografias impulsionaram buscas.

Top Criadores

A lista de criadores que mais ganharam inscritos no Brasil ao longo do ano reúne nomes que combinam vida cotidiana, desafios e narrativas contínuas. O ranking exclui artistas, marcas, empresas de mídia e canais infantis. Os dez primeiros são:

  • 1. Emilly Vick
  • 2. Natan por Aí
  • 3. Unão
  • 4. Xinglau
  • 5. PIZÃO
  • 6. Katlenof
  • 7. Enaldinho
  • 8. Rafa & Luiz
  • 9. Jazzghost
  • 10. Anninha

Músicas mais ouvidas

Sertanejo e funk lideraram o consumo musical no YouTube em 2025, com destaque para registros ao vivo. As músicas mais ouvidas foram:

  • 1. Grupo Menos É Mais, Simone Mendes – P do Pecado (Ao Vivo)
  • 2. Danilo e Davi – Apaga Apaga Apaga (Ao Vivo)
  • 3. Diego & Victor Hugo – Tubarões (Ao Vivo)
  • 4. J. Eskine, Alef Donk – Resenha do Arrocha
  • 5. Oruam, Zé Felipe, MC Tuto – Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim
  • 6. Henrique & Juliano – Última Saudade (Ao Vivo)
  • 7. DG e Batidão Stronda, MC Davi, J. Eskine, MC G15 – Mãe Solteira
  • 8. NILO, DJ Di Marques, MC Paiva – Fui Mlk
  • 9. Lady Gaga, Bruno Mars – Die With A Smile
  • 10. Eric Land, Natanzinho Lima – Pilantra e Meio

Nos Shorts, criadores ampliaram a combinação de hits internacionais com funk nacional. O ranking foi liderado por:

  • 1. ATLXS – Passo bem solto (slowed)
  • 2. Joyful – Chess
  • 3. Felipe Amorim, Vitão, BIN, Malibu Studios – Eu vou na sua casa
  • 4. DG e Batidão Stronda, MC Davi, J. Eskine, MC G15 – Mãe solteira
  • 5. Black Eyed Peas – Rock that body
  • 6. Felipe Beats, Zé Felipe, Vitor Daslent’s – Porsche azul
  • 7. Fantomel, Kate Linn – Dame un grrr
  • 8. repsaj, MXZI, ATLXS – Montagem bailão
  • 9. Emilly Vick, Void – Vingança
  • 10. DJ KOALA6, DJ ROBOCOP MF, Mc Gw – Ritmada poderosa
