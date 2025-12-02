O que bombou no YouTube Brasil em 2025: creators, temas e músicas

Labubu, figura central do mercado de colecionáveis, esteve entre os temas mais buscados no YouTube em 2025. (@hypebeastkicks/Instagram/Reprodução)
Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19h41.
O YouTube Brasil divulgou nesta terça-feira, 2, o relatório anual de Cultura e Tendências, identificando os assuntos, criadores e músicas que dominaram o consumo na plataforma em 2025.
O levantamento mostra o avanço de formatos como “reality show roteirizado” e de conteúdos que transformam o cotidiano em narrativas contínuas, sustentando um ecossistema de mídia produzido por criadores.
Segundo Bruno Telloli, gerente de cultura e tendências do YouTube Brasil, o retrato do ano revela mudanças estruturais no uso da plataforma. “O YouTube se consolidou como o grande epicentro da cultura global, e o Brasil reafirmou-se como protagonista nesta história em 2025”, diz.
Para ele, o relatório indica caminhos para 2026. “Conseguimos enxergar o que inventamos e reinventamos na plataforma. Essa evolução não vai parar”, afirma.
A busca por pausas no cotidiano impulsionou os livros de colorir da marca Bobbie Goods. No universo dos colecionáveis, o personagem Labubu ampliou sua presença.
A gíria brainrot (deterioração mental causada pelo consumo excessivo de conteúdo de baixa qualidade) manteve circulação e influenciou a produção de vídeos curtos.
No esporte, o Brasileirão Série A 2025 e o jogador espanhol Lamine Yamal concentraram parte da atenção do público.
Entre os assuntos que mais de destacaram estão:
Round 6: série sul-coreana da Netflix, fenômeno desde 2021, que acompanha participantes endividados em jogos infantis com consequências fatais. Entre os conteúdos relacionados estão análises da segunda temporada e vídeos de reação.
Dandy’s World: jogo de terror cooperativo no Roblox, criado pelo BlushCrunch Studios, lançado em junho de 2024. O título reúne missões de sobrevivência e interações com o antagonista Dandy. Vídeos incluem partidas em família e desafios temáticos.
KPop Demon Hunters: webtoon produzido por Sony e Netflix, que combina o universo do K-pop com fantasia urbana. Criadores publicaram compilações musicais, coreografias e curiosidades sobre o enredo.
Bobbie Goods: livros de colorir reconhecidos pelos contornos grossos e estética nostálgica. Vídeos de ASMR e desafios de pintura impulsionaram o tema.
Brainrot: conteúdo fragmentado e imediato, associado ao consumo de vídeos rápidos. Entre os exemplos estão remixes musicais e composições curtas.
Labubu: personagem criado por Kasing Lung, distribuído pela Pop Mart em blind boxes. O tema gerou vídeos sobre identificação de peças originais e explicações sobre o fenômeno global.
Brasileirão Série A 2025: com as rodadas finais em andamento, vídeos de melhores momentos de jogos dominaram o período.
Blue Lock: mangá e anime de futebol que acompanha jovens atacantes isolados em treinamento. Episódios dublados e músicas relacionadas figuraram entre os vídeos mais procurados.
Lamine Yamal: ponta do Barcelona e da seleção espanhola, que quebrou recordes de idade. Vídeos de gols e compilações da temporada entraram em alta.
Katseye: grupo global formado no reality "The Debut: Dream Academy", resultado de parceria entre HYBE e Geffen Records. Clipes e coreografias impulsionaram buscas.
A lista de criadores que mais ganharam inscritos no Brasil ao longo do ano reúne nomes que combinam vida cotidiana, desafios e narrativas contínuas. O ranking exclui artistas, marcas, empresas de mídia e canais infantis. Os dez primeiros são:
Sertanejo e funk lideraram o consumo musical no YouTube em 2025, com destaque para registros ao vivo. As músicas mais ouvidas foram:
Nos Shorts, criadores ampliaram a combinação de hits internacionais com funk nacional. O ranking foi liderado por: