O Boticário se une a Paramount em collab do Bob Esponja e prevê 50% das vendas em lançamento

Vocês estão prontos, crianças? Quem cresceu assistindo as aventuras do Bob Esponja na Fenda do Biquini já tem idade o suficiente para ter aulas de direção com a Senhora Puff. Isso porque, em 2024, a franquia completa 25 anos e é um dos títulos mais fortes da Nickelodeon, agora pertencente ao grupo Paramount. Em comemoração, o estúdio se uniu a Cuide-se Bem – marca de cuidados pessoais do Boticário – para lançar uma nova coleção inspirada nos personagens do desenho.

O cobranding é uma estratégia do Boticário há muitos anos, que se consolida cada vez mais como uma forte alavanca de negócio. Hoje as collabs representam 10% da marca com crescimento de 24% em 2023, e agora em 2024, há previsão de crescimento de 10% em receita em relação ao ano passado. A última collab com Melissa se tornou o maior lançamento de Cuide-se Bem. A expectativa é que a união com a Paramount supere em 27% e represente 50% das vendas da marca no ciclo de lançamento, com um aumento de 80% no comparativo com 2023.

“As collabs se consolidaram como uma fortaleza para Cuide-se Bem e temos apostado cada vez mais em colaborações que agregam valor e se conectam genuinamente com os nossos consumidores.Unindo as duas marcas, vemos muito potencial de engajar, gerar conversa, desejo e conexão com a nossa comunidade”, comenta Marcela de Masi, Diretora de Branding e Comunicação do Grupo Boticário.

"Essa parceria, que celebra um dos personagens mais icônicos da Nickelodeon, combina qualidade e autocuidado com a diversão e o carinho que todos têm pelo Bob Esponja em uma linha de produtos que certamente encantará consumidores e fãs de todas as idades", comenta Victor Fonseca, Vice-Presidente de Licenciamento da Paramount América Latina.

O que esperar da collab entre Paramount e Boticário?

A colaboração conta com 14 itens, entre produtos para o corpo, banho, maquiagem e acessórios. O cheiro é de abacaxi, inspirado na casa do Bob Esponja. Assim como o personagem, conhecido por seu otimismo implacável e alegria contagiante, a linha apresenta leveza e diversão, além de um olhar atento à sustentabilidade. Os itens são 100% veganos e com alta porcentagem de ingredientes naturais.

Além do lançamento, O Grupo Boticário lança, ainda, uma campanha que carrega como conceito “A fórmula secreta da amizade”. A partir do dia 01 de julho, a marca lançará um challenge nas redes sociais desafiando duplas de amigos a concorrerem a uma viagem ao Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya, no México. Para participar, os consumidores devem soltar a criatividade em um vídeo contando a história e conexão dessa relação de amizade, usando a hashtag #CuideSeBemBobEsponja.

A ação promocional terá dois vencedores, com direito a acompanhante, que ganharão o grande prêmio da viagem, além de um kit completo com todos os itens da nova linha.