São Paulo terá primeiro restaurante oficial do Bob Esponja no mundo

A cidade de São Paulo deve receber em abril o primeiro restaurante temático no mundo do personagem Bob Esponja. O estabelecimento ficará no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo.

"O fundo do mar está vindo para São Paulo em abril, e claro que o Bob Esponja será o responsável por trazer essa aventura subaquática para todos!", diz o texto da postagem oficial no Instagram. "Se preparem para se divertir com deliciosos pratos assinados pela nossa própria Mestre Cuca!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bob Esponja (@bobesponjabr)



A chef responsável pelos pratos será Heaven Delhaye. Dona de quatro restaurantes no Rio de Janeiro, foi participante da terceira temporada do Masterchef Profissionais, jurada do The Rolling Kitchen Brasil e vencedora do Pasta World Championship, em 2019.

O restaurante, com dois andares, deve ter mais de 1.000 m² de capacidade para 254 pessoas, incluindo uma loja para quem deseja comprar produtos oficiais da série de TV.

Clientes poderão escolher entre comer na hamburgueria, que conta com 144 lugares, no Lounge do Holandês Voador, com capacidade para 40 pessoas e menu especial, ou na Casa do Bob Esponja, com capacidade para 70 pessoas e cardápio especial.

O projeto foi desenvolvido pela Fan&Food, especializada no ramo de entretenimento gastronômico no Brasil, junto à Nickelodeon e à Paramount, dona dos direitos do personagem.

Há alguns anos, no mesmo endereço, funcionou o Jurassic Park Burger, lanchonete temática sobre a franquia de filmes produzidos por Steven Spielberg.