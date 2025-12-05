Marketing

O Boticário distribui 6 mil kits e vales-presentes em esteiras de desembarque

A ativação acontecerá nos aeroportos de Guarulhos (SP), Afonso Pena (PR) e Jose María Córdova, na Colômbia, com o objetivo de incentivar o hábito de presentear no fim do ano

As ativações ficarão nas esteiras de bagagem despachada (Divulgação/O Boticário)

As ativações ficarão nas esteiras de bagagem despachada (Divulgação/O Boticário)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10h11.

Última atualização em 5 de dezembro de 2025 às 10h35.

Nesta sexta-feira, 5, a O Boticário vai distribuir mais de 6 mil kits para passageiros que desembarcarem nos aeroportos internacionais de Guarulhos (SP), Afonso Pena (PR) e José María Córdova, em Medelín, na Colômbia.

A ativação será realizada nas próprias esteiras de bagagem: enquanto esperam pelas malas, os passageiros serão surpreendidos com um kit de produtos e um vale-presente.

Batizada de "Presenteie com Amor", a iniciativa foi criada pela agência Pros para estimular o hábito de presentear no fim do ano — período em que o varejo registra seu pico de vendas.

“Aeroportos sempre concentram muitas histórias, mas isso se intensifica no fim do ano”, diz Carolina Carrasco, diretora de branding e comunicação do Boticário. “Seja reencontro, despedida ou descanso, queríamos lembrar os passageiros de transmitir carinho a quem os espera."

A ativação mira um momento universal — a espera na esteira — para provocar surpresa e gerar repercussão dentro e fora dos aeroportos. O formato se encaixa no que o mercado chama de PR stunt, movimentos pontuais desenhados para criar impacto e ampliar conversas para além do público presente.

Em Guarulhos, a distribuição segue até por volta das 15h às 16h. Já no aeroporto de Curitiba, a ação se estende das 20h30 às 21h30, acompanhando o fluxo final de bagagens.

Acompanhe tudo sobre:estrategias-de-marketing

Mais de Marketing

Trussardi e Bacio di Latte lançam collab de verão com coleção de toalhas

Amazon Brasil atinge 1 milhão de pedidos com embalagem de presente em 2025

Marketing e impacto social: como campanhas moldam cultura e comportamento

Caboré 2025 divulga os vencedores nas 14 categorias do prêmio

Mais na Exame

Mercados

Itaú já vale R$ 10 bilhões a mais que Petrobras na bolsa

Negócios

Esse bilionário revelou 5 mentalidades que o ajudaram a construir um império sem dívidas

Future of Money

Estatal argentina avalia aceitar cripto por combustível

Casual

Retrospectiva Spotify: os artistas e podcasts mais escutados por executivas em 2025