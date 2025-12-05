O Boticário distribui 6 mil kits e vales-presentes em esteiras de desembarque

Nesta sexta-feira, 5, a O Boticário vai distribuir mais de 6 mil kits para passageiros que desembarcarem nos aeroportos internacionais de Guarulhos (SP), Afonso Pena (PR) e José María Córdova, em Medelín, na Colômbia.

A ativação será realizada nas próprias esteiras de bagagem: enquanto esperam pelas malas, os passageiros serão surpreendidos com um kit de produtos e um vale-presente.

Batizada de "Presenteie com Amor", a iniciativa foi criada pela agência Pros para estimular o hábito de presentear no fim do ano — período em que o varejo registra seu pico de vendas.

“Aeroportos sempre concentram muitas histórias, mas isso se intensifica no fim do ano”, diz Carolina Carrasco, diretora de branding e comunicação do Boticário. “Seja reencontro, despedida ou descanso, queríamos lembrar os passageiros de transmitir carinho a quem os espera."

A ativação mira um momento universal — a espera na esteira — para provocar surpresa e gerar repercussão dentro e fora dos aeroportos. O formato se encaixa no que o mercado chama de PR stunt, movimentos pontuais desenhados para criar impacto e ampliar conversas para além do público presente.

Em Guarulhos, a distribuição segue até por volta das 15h às 16h. Já no aeroporto de Curitiba, a ação se estende das 20h30 às 21h30, acompanhando o fluxo final de bagagens.