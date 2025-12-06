Marketing

S.Pellegrino firma acordo global de longo prazo com a Ferrari

Parceria insere a marca no ecossistema da F1 e integra ações de produto, design e experiências para ampliar presença entre públicos jovens

S.Pellegrino e Ferrari fecham parceria global de longo prazo para ações de marca no ecossistema da Fórmula 1 (Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 18h04.

A S.Pellegrino formalizou um acordo global de longo prazo com a Ferrari para integrar a marca às plataformas de automobilismo da montadora e reforçar seu posicionamento no mercado premium. A iniciativa coloca a água italiana no ecossistema da Fórmula 1 — via Scuderia Ferrari HP — e no Ferrari Challenge, campeonato monomarca criado em 1993.

A movimentação segue um padrão recente do setor de bebidas, que tem ampliado investimentos em lifestyle e cultura para acelerar conexão com novos públicos. No caso de S.Pellegrino, a aproximação com o esporte funciona como uma expansão do território de marca e como porta de entrada para consumidores mais jovens em mercados estratégicos.

Muriel Lienau, CEO da Nestlé Waters & Premium Beverages, afirma que a parceria responde a uma necessidade de atualização da marca. “S.Pellegrino e Ferrari têm raízes profundas em uma tradição italiana. Esta aliança aproveita esse status cultural para impulsionar o crescimento global, fortalecer o posicionamento da marca e aumentar o engajamento com consumidores mais jovens por meio de experiências autênticas.”

O acordo prevê ativações conjuntas com foco em design, experiências ao vivo e presença digital. Estão previstos produtos co-branded desenvolvidos com o centro de design da Ferrari e ações que conectam a estética da corrida ao propósito da marca de “cultivar a arte de viver com sabor”. Também haverá eventos globais reunindo profissionais de gastronomia, criadores, designers e nomes ligados ao automobilismo.

Para Elisa Gregori, CMO global da unidade, a estratégia mira a construção de novos códigos culturais para a marca. “Esta parceria é uma evolução natural de nossa ambição em elevar a experiência do consumidor. Ambas as marcas compartilham a intenção de criar momentos que importam, definidos por qualidade e conexão.”

A Ferrari posiciona a aliança como um encontro de valores — e de audiência. “Em S.Pellegrino encontramos a expressão dos mesmos princípios que nos guiam”, afirma Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenues Officer da Ferrari S.p.A. Segundo ele, a iniciativa busca criar “uma conexão com a próxima geração, enraizada em elementos que as duas marcas compartilham”.

A parceria será anunciada com uma campanha global em canais digitais, impressos e OOH nas principais cidades. Para S.Pellegrino, o movimento marca um novo capítulo em seus 125 anos de operação e reforça sua intenção de ocupar territórios culturais onde o consumo da marca pode ser ampliado.

