Cristina Junqueira fala sobre o efeito Kimi Antonelli na expansão do Nubank

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A cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, celebrou nesta segunda-feira (3), no Nubank Parque em São Paulo, o sucesso da parceria global com a Mercedes na Fórmula 1 e a conquista histórica de Kimi Antonelli como o mais jovem campeão mundial da categoria. Durante o evento, a executiva destacou como o crescimento do esporte entre o público jovem e feminino e a paixão de mais de 38 milhões de fãs brasileiros impulsionam a estratégia de internacionalização do banco.

Quando fechou a parceria com a equipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team na Fórmula 1, em janeiro deste ano, a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, não poderia imaginar que, onze meses depois, estaria celebrando um campeão mundial, o mais jovem da história da categoria, em sua escuderia. Foi com esse entusiasmo que a executiva celebrou, nesta segunda-feira, (3), no Nubank Parque, em São Paulo, um dos maiores investimentos em patrocínios da história do banco desde o início de seu processo de internacionalização.

De acordo com Cristina, a Fórmula 1 vive um momento único que impacta diretamente a estratégia de crescimento da instituição em outros mercados. "A escolha da Fórmula 1 acontece em um momento estratégico de transição para o Nubank, que passa de 40 milhões de clientes consolidados na América Latina (Brasil, México e Colômbia) para uma oferta global — atendendo hoje clientes em mais de 35 países e expandindo sua presença para os Estados Unidos. O esporte oferece uma demografia altamente relevante para a marca, com 42% do público feminino e 43% de fãs com menos de 35 anos, alinhando-se ao perfil de novos consumidores digitais globais."

Segundo a executiva, o gancho de negócios se potencializa com a coroação de Kimi Antonelli como o mais jovem campeão mundial da história da Fórmula 1 pela Mercedes em 2026. "A figura de um piloto competitivo no topo gera uma onda de engajamento sem precedentes no Brasil — onde o interesse saltou para mais de 38 milhões de fãs declarados, o maior patamar em mais de 20 anos —, criando um sentimento de resgate à 'era de ouro' do automobilismo nacional que aproveitamos estrategicamente."

Ainda segundo a executiva, a parceria gera métricas expressivas de alcance digital e conversão de marca. "A exposição orgânica e associada resultou na triplicação do engajamento de Kimi Antonelli nas redes sociais e na duplicação do alcance de George Russell, amplificando o posicionamento global do Nubank por meio de ativações de alto impacto em praças-chave como Miami, Silverstone, Austin, México e São Paulo".

Cristina Junqueira também destacou que a estratégia não consiste apenas em expor a marca, mas em traduzir para a equipe da Mercedes o ativo intangível mais valioso do banco: o fervor, a paixão e a forma única como o brasileiro torce e engaja. "Essa energia cultural é convertida em experiências proprietárias de marca, como a Nubank House e ativações de pit stop e simuladores, gerando conexões emocionais profundas com os consumidores e consolidando o Nubank como uma marca pop global e associada à alta performance".

No mesmo evento, a executiva anunciou os macacões inéditos que os pilotos usarão no Grande Prêmio de São Paulo. A Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team foi responsável pelo design dos trajes. O macacão brasileiro conta uma história do Nubank conectada ao Brasil. Sua base tem um tom mais escuro, o mesmo que acompanha a marca Nubank Ultravioleta, com detalhes em um roxo mais vibrante, representando toda a base de clientes do banco. Segundo Cristina, a combinação ilustra as diferentes expressões da marca Nubank em seus segmentos e reforça a cor como um dos elementos de destaque na parceria.

'Perguntas frequentes'

Como a parceria entre Nubank e a Fórmula 1 se alinha à estratégia de expansão internacional do banco? ＋ A associação com a Mercedes serve como um palco global de posicionamento de marca em um momento em que o Nubank expande sua atuação para além da América Latina (Brasil, México e Colômbia), atendendo clientes em mais de 35 países e avançando nos Estados Unidos, conectando-se a uma audiência multigeracional e em rápido crescimento.

De que forma o desempenho de Kimi Antonelli e da Mercedes impacta os resultados de marketing do Nubank? ＋ A conquista do título mundial por Kimi Antonelli como o piloto mais jovem da história potencializou o engajamento digital e a visibilidade da marca, gerando um salto expressivo nas interações nas redes sociais dos pilotos e capitalizando o momento de alta recorde do interesse pela Fórmula 1 no Brasil.