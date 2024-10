Nova campanha da Bottega Veneta celebra conceito de movimento e descoberta

A Bottega Veneta lançou uma nova campanha estrelada por seu embaixador Jacob Elordi.

O trabalho fotográfico de Alec Soth baseia-se no movimento da marca para celebrar o conceito “ir para algum lugar”. Filmado em Utah e Nevada, mostra Elordi se movendo pelas características naturais e elegante arquitetura do deserto.

Com Elordi, as imagens cinematográficas destacam os novos acessórios de viagem da Bottega Veneta e ressaltam o movimento e a descoberta, grandes heranças da marca.

Nova campanha Bottega Veneta (Divulgação)

Fundada em 1966, a casa se destacou pela suavidade e maleabilidade de seus artigos de couro. Ao contrário das bolsas mais formais e estruturadas que

dominavam o mercado na época, os designs da Bottega Veneta eram flexíveis e maleáveis, adaptando-se prontamente ao usuário em movimento.

Para o diretor criativo Matthieu Blazy, “a Bottega Veneta é essencialmente pragmática porque é uma empresa de artigos de couro. Por ser especializada em bolsas, é sobre movimento, ir a algum lugar; há fundamentalmente uma ideia de artesanato em movimento”.

Raízes em Veneza

Essa herança do movimento se baseia nas raízes da Bottega Veneta em Veneza, uma cidade com história de séculos de comércio e encontro intercultural, onde técnicas artísticas, ideias e motivos fluíam com o movimento de comerciantes e mercadorias.

A campanha “Going Places” celebra o espírito de viagem e exploração, e coincide com o lançamento de vários novos produtos de viagem, como a nova edição da bolsa Andiamo

em lona e couro, uma bolsa de viagem de fim de semana em couro marrom envelhecido e um cinto com fivela inspirada numa cobra.