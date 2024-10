Brasileiros se arriscam no esqui e turismo de luxo rende R$ 326 mi para empresa francesa

A francesa Club Med, que administra resorts de luxo, viu os brasileiros como causa de alguns dos seus maiores resultados do primeiro semestre de 2024.

Neste período, as vendas de viagens de esqui superaram em 41%, registrando montante acima de R$ 326 milhões.

Aparentemente, os brasileiros estão cada vez mais interessados no esporte. Os resorts em regiões montanhosas foram chave nos resultados globais da empresa que acaba de entrar completamente no mercado de luxo.

No primeiro semestre de 2024:

O volume de negócios foi equivalente a €1,15 bilhão – aumento de 9% em comparação ao mesmo 1º semestre de 2023.

A receita operacional de todos os resorts foi de €139 milhões – aumento de 11%

“Este semestre marca uma virada decisiva: a mudança do Club Med para o mercado de luxo agora foi alcançada, com 100% de seus resorts agora de luxo ou muito luxo. Estou muito orgulhoso da transformação coletiva realizada por nossas equipes nas últimas duas décadas”, diz Henri Giscard d’Estaing, presidente do Club Med.

Investimento no turismo de luxo tem retorno significativo

Em termos de público, a rede fechou o 1° semestre deste ano com um total de 778 mil clientes, um aumento de 2% em comparação a 2023.

A companhia viu o volume de negócios de seus resorts de montanha aumentar em mais de 22% em comparação com o mesmo período em 2023.

Os resorts de neve representaram mais de 45% do volume de negócios do Club Med em todo o 1° semestre deste ano.

A empresa vai continuar com esse crescimento?

Para o período de 2024 a 2026, o Club Med deve abrir nove resorts pelo mundo. A empresa planeja mais de 16 extensões e renovações de resorts já existentes, enquanto estuda outras oportunidades de abertura, com foco no Caribe, Oriente Médio, Sudeste Asiático e destinos de montanha na França e ao redor do mundo.

Para o mercado brasileiro, que permanece como segundo maior da Club Med, estão planejadas três unidades distribuídas no país:

Club Med Lake Paradise (Mogi das Cruzes, SP)

Club Med Rio das Pedras (Mangaratiba, RJ)

Club Med Trancoso (Bahia)

A quarta unidade, o Club Med Gramado, será lançada nos próximos anos, no Rio Grande do Sul.

Fruto de uma parceria com a DC Set Group, o projeto terá investimento superior a R$ 1 bilhão e será o primeiro resort 100% Exclusive Collection da América do Sul (a mais alta chancela de sofisticação da marca).

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades