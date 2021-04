No Dia das Mães, Shopee quer decolar com 50% de desconto e frete grátis

A Shopee, plataforma de e-commerce que conecta consumidores, vendedores e marcas do Brasil e do mundo, lança nesta segunda-feira sua campanha de Dia das Mães, que vai até o dia 9 de maio. O ponto alto da campanha será no dia 5 do próximo mês, em que a plataforma vai oferecer voucher extra de frete grátis sem valor mínimo de compra, produtos com pelo menos 50% de desconto, promoções de 1,99 real também com frete grátis e promoções relâmpago a cada 2 horas com desconto em dobro.

Nos demais dias (27 de abril a 4 de maio e de 6 a 9 de maio), a Shopee vai dispoonibilizar promoções por categoria a cada dia da semana. Às quartas-feiras, serão promoções de desconto em dobro, às sextas-feiras, preços baixos em vários produtos, aos sábados, produtos internacionais com desconto e, aos domingos, o diferencial será o cashback.

“Queremos incentivar o desenvolvimento econômico digital e o empreendedorismo local com a presença cada vez maior de vendedores brasileiros na plataforma e em nossas campanhas", diz Felipe Piringer, head de marketing da Shopee Brasil

Fundada em 2015 em Singapura como pare da Sea Limited — dona da Garena, de jogos, e da SeaMoney, de serviços financeiros digitais —, a Shopee está no Brasil desde 2019. A plataforma atua como um marketplace de produtos e é líder de e-commerce no sudeste asiático e em Taiwan.