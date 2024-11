Motorola lança smartphone com cores escolhidas pela Pantone

O novo Motorola Edge 50 Neo chega ao mercado trazendo com exclusividade sua seleção de cores escolhidas pelo Pantone Color Institute.

O vermelho alaranjado Poinciana, o Lattè, um bege amadeirado e o Grisaille, um cinza atemporal e sofisticado, terão a chancela da entidade.

Os celulares acompanham o solid chip, um selo de autenticidade que reforça a parceria com a Pantone e assegura a exclusividade da edição especial na traseira do modelo.

O instituto seleciona as cores com base em estudos sobre as tendências globais e o impacto emocional das tonalidades, garantindo que cada escolha ressoe com a identidade e os sentimentos das pessoas.

Além disso, o smartphone garante uma experiência de câmeras profissionais, e traz o certificado de ultrarresistência militar. Um dos destaques do motorola edge 50 neo é a potência de câmera que ele oferece -sistema de 50 MP com tecnologia Ultra Pixel e sensor Sony - LYTIA 700C.

Se tirar fotos noturnas pode parecer complicado, com o Motorola Edge 50 Neo, a câmera principal combina a sensibilidade superior à luz do sensor com o processamento de imagem moto ai para fazer o trabalho extra.

Personalização

O usuário poderá personalizar facilmente o dispositivo escolhendo fontes, cores e ícones. Graças às experiências de moto ai, como Style Sync e Magic Canvas, os consumidores podem facilmente gerar papeis de parede e temas de dispositivos que correspondam ao seu estilo ou podem transformar sua imaginação com apenas um prompt de texto graças ao Magic Canvas.

O modelo está disponível nas lojas físicas e online Motorola, varejo e operadoras por R$ 2.999,00.