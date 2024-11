Como espelhar a tela do celular na TV?

Espelhar a tela do celular na TV é uma solução prática para assistir a vídeos, visualizar fotos ou até usar aplicativos com mais conforto. Com tecnologias modernas, é possível fazer essa conexão de diferentes maneiras, seja por Wi-Fi, Bluetooth ou cabos. Confira as principais opções disponíveis para iOS e Android e escolha a que melhor atende às suas necessidades.

1. AirPlay (somente para dispositivos Apple)

O AirPlay é o sistema exclusivo da Apple para transmitir a tela do iPhone ou iPad a uma Apple TV ou smart TVs compatíveis. A configuração é rápida:

Abra a Central de Controle do iPhone;

do iPhone; Toque no ícone de Espelhamento de Tela , que tem dois retângulos;

, que tem dois retângulos; Selecione a TV na lista de dispositivos disponíveis.

Esse método é ideal para quem já usa o ecossistema Apple.

2. Smart View (para Android)

O protocolo Miracast permite que diversos aparelhos Android espelhem a tela diretamente em smart TVs. No caso de celulares Samsung, o recurso é chamado de Smart View. Para utilizá-lo:

Deslize a tela para baixo para abrir o painel de atalhos;

Toque em Smart View ;

; Escolha a TV desejada na lista;

Inicie a transmissão.

Certifique-se de que o celular e a TV estão conectados à mesma rede Wi-Fi para o pareamento.

3. Dispositivos como Chromecast e Roku

Para TVs mais antigas ou modelos sem conectividade nativa, dispositivos como Chromecast, Roku e Fire TV Stick oferecem uma solução prática. Basta seguir as instruções do fabricante e conectar o dispositivo à TV e ao Wi-Fi. Depois, use o aplicativo correspondente para gerenciar a transmissão.

4. Aplicativo SmartThings (somente para TVs Samsung)

Se você possui uma TV Samsung, o app SmartThings (disponível para Android e iOS) permite controlar o aparelho, transmitir arquivos de mídia e até substituir o controle remoto. Para configurar:

Instale o app SmartThings no celular;

Vincule sua smart TV à conta Samsung;

Utilize os recursos disponíveis para gerenciar a TV.

5. Conexão por cabo USB

Outra alternativa simples é usar um cabo USB. Conecte o celular à entrada USB da TV e ative o modo de transferência de arquivos. Essa opção permite acessar fotos, vídeos e músicas diretamente no menu da TV, mas tem limitações quanto ao suporte a determinados formatos de mídia.

6. Cabo HDMI

Para quem busca maior estabilidade na conexão, os cabos HDMI são uma excelente escolha. Existem adaptadores que conectam a porta USB do celular à entrada HDMI da TV. Esse método funciona bem para transmitir a tela inteira, mas requer a compra de acessórios específicos.

7. Controle remoto por infravermelho

Se o seu celular possui infravermelho, ele pode substituir o controle remoto da TV. Marcas como Xiaomi oferecem suporte a esse recurso, e você só precisa baixar o aplicativo de controle remoto (alguns celulares já o trazem nativamente). Verifique se a sua TV é compatível com essa funcionalidade.

8. Wi-Fi Direct

Para TVs e celulares compatíveis, o Wi-Fi Direct permite a transmissão direta de dados sem a necessidade de uma rede intermediária. Basta acessar o menu da TV, ativar o recurso e selecionar o dispositivo desejado no celular.

Qual a melhor opção?

A escolha do método ideal para espelhar o celular na TV depende do modelo da sua televisão, do smartphone e da praticidade que você busca. Dispositivos como Chromecast e Roku são excelentes para quem deseja mais funcionalidades em TVs antigas, enquanto tecnologias nativas como AirPlay e Smart View oferecem maior simplicidade para usuários de iOS e Android. Avalie suas necessidades e aproveite os benefícios de transmitir a tela do celular em uma tela maior.