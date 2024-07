Morre aos 80 anos Jaques Lewkowicz, fundador da agência Lew'Lara

Jaques Lewkowicz, o Lew da Lew’Lara, morreu nesta sexta-feira, 19, aos 80 anos, em São Paulo. Considerado um dos mais respeitados publicitários do país, Lewkowicz deixa a esposa Cristina, os filhos Rodrigo e Juliana e três netos. O sepultamento será realizado na manhã deste domingo, 21, às 11h, no Cemitério israelita do Butantã, em São Paulo. O velório está previsto para começar às 9h30.

Estudante de Arquitetura, o empresário iniciou sua carreira na década de 1970 como diretor de arte, trabalhando em agências como Caio e Salles. Foi vice-presidente de criação da Ogilvy, do grupo WPP, e fundador da SLLB.

Em 1992, ao lado de Luiz Lara, fundou a Lew'Lara, que, em 2007, foi vendida para o grupo TBWA, formando a Lew'Lara\TBWA. De acordo com o o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário (Cenp-Meios), a agência está entre as 20 maiores do mercado brasileiro.

Em 2015, aos 71 anos, Lewkowicz deixou a agência para trabalhar no Google como estagiário. Na gigante de tecnologia, ajudou na relação da companhia com as agências nacionais. Com mais de 30 anos de carreira dedicada à propaganda, Lewkowicz era membro do "Hall da Fama" da Academia Brasileira de Marketing.

Um dos maiores feitos do diretor de criação nesses mais de 30 anos de profissão foi criar slogans que viraram parte do dia a dia dos brasileiros, como “Pense em você amanhã, exija Orloff hoje”. A campanha, feita em 1984, alertava sobre os efeitos da ressaca causada por concorrentes mais baratas e originou o termo "efeito Orloff".

Lewkowicz também foi responsável pelo slogan “Não é a Lee que é diferente, as outras é que são iguais”, usado pela marca de jeans Lee, e pela campanha dos cigarros Vila Rica que originou a “Lei de Gérson”.