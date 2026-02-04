Basta esta frase simples para fazer o ChatGPT explicar temas complexos de forma simples e prática

Muitas pessoas acham que é preciso ser programador ou especialista em IA para tirar o máximo do ChatGPT. A realidade é que basta saber como pedir.

Uma técnica simples consiste em incluir no prompt frases como: “Explique como se eu fosse iniciante” ou “Dê um exemplo prático para cada ponto”. Ao pedir clareza e exemplos, você transforma respostas genéricas em explicações estruturadas e acessíveis.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Por que funciona

O ChatGPT é treinado para adaptar o nível de linguagem conforme o pedido. Quando você especifica que quer uma explicação para leigos ou pede exemplos práticos, a IA prioriza clareza, analogias e detalhes. Isso ajuda qualquer pessoa, mesmo sem base técnica, a entender temas complexos.

Essa estratégia é ideal para:

Profissionais que querem aprender novos conceitos rapidamente

Estudantes em busca de apoio para revisões

Empreendedores que precisam compreender tendências de mercado

Líderes que desejam simplificar relatórios técnicos para equipes

Garanta seu treinamento completo de 4 aulas e entenda os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial

Como usar na prática

Veja exemplos de prompts:

“Explique de forma simples o que é machine learning e como ele aparece no dia a dia.”

“Me dê uma explicação passo a passo sobre blockchain, com exemplos práticos.”

“Quero entender o conceito de taxa Selic. Explique como se eu tivesse 12 anos.”

Esses ajustes no jeito de pedir tornam a IA uma verdadeira ferramenta de aprendizado.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil apresenta o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS