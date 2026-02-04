Carreira

Basta esta frase simples para fazer o ChatGPT explicar temas complexos de forma simples e prática

Aprenda uma técnica simples para obter respostas detalhadas do ChatGPT, mesmo sem conhecimento técnico

O mercado de consultoria automatizada deve ter uma expansão de cerca de 600% até 2029, segundo especialistas (Getty Images) (Nikolas Kokovlis/NurPhoto/Getty Images)

Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 17h34.

Muitas pessoas acham que é preciso ser programador ou especialista em IA para tirar o máximo do ChatGPT. A realidade é que basta saber como pedir.

Uma técnica simples consiste em incluir no prompt frases como: “Explique como se eu fosse iniciante” ou “Dê um exemplo prático para cada ponto”. Ao pedir clareza e exemplos, você transforma respostas genéricas em explicações estruturadas e acessíveis.

Por que funciona

O ChatGPT é treinado para adaptar o nível de linguagem conforme o pedido. Quando você especifica que quer uma explicação para leigos ou pede exemplos práticos, a IA prioriza clareza, analogias e detalhes. Isso ajuda qualquer pessoa, mesmo sem base técnica, a entender temas complexos.

Essa estratégia é ideal para:

  • Profissionais que querem aprender novos conceitos rapidamente

  • Estudantes em busca de apoio para revisões

  • Empreendedores que precisam compreender tendências de mercado

  • Líderes que desejam simplificar relatórios técnicos para equipes

Como usar na prática

Veja exemplos de prompts:

  • “Explique de forma simples o que é machine learning e como ele aparece no dia a dia.”

  • “Me dê uma explicação passo a passo sobre blockchain, com exemplos práticos.”

  • “Quero entender o conceito de taxa Selic. Explique como se eu tivesse 12 anos.”

Esses ajustes no jeito de pedir tornam a IA uma verdadeira ferramenta de aprendizado.

