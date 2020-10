Minions: McDonald’s lança sua maior coleção de brinquedos e dá desconto

No mês de novembro, os Minions voltam ao McDonald’s. Na compra de um McLanche Feliz, os consumidores poderão escolher um par de brinquedos com os personagens que celebraram a estreia do filme Minions 2: A Origem de Gru prevista para 2021. Quer acompanhar as principais notícias do mercado com análises de qualidade? Assine a newsletter de EXAME Research.

Essa será a maior seleção de brinquedos já lançada na rede no Brasil com 30 pares exclusivos disponíveis. Mas vale ficar atento, pois um dos brinquedos de cada par pode vir em uma versão na cor dourada, item de quantidade reduzida. Assim, no total serão 90 Minions diferentes.

Ainda será possível comprar uma versão limitada da Family Box para o lançamento. Nesse formato o combo tem até 30% de desconto quando comparado com os mesmos produtos vendidos separadamente.

A embalagem, que foi desenvolvida para acomodar uma seleção especial de combos para diferentes tamanhos de famílias e grupos, ganhará uma comunicação inspirada nos Minions.

“Para essa nova campanha, estamos unindo dois pontos fortes do Méqui: a melhor opção custo-benefício para famílias e o tema de maior sucesso na história do McLanche Feliz. Os Minions chegam para tornar os momentos em grupo ainda mais divertidos”, diz João Branco, CMO do McDonald’s Brasil.

Os brinquedos estarão em todos os restaurantes do Brasil a partir de 4 de novembro e a ação é válida para pedidos feitos no balcão, no Drive e pelo McDelivery durante todo o mês.

McLanche Feliz

Em agosto de 2019, a marca comunicou uma série de reformulações, como redução de gorduras, sódio e açúcar adicionado. Esses avanços trouxeram mais opções e diferentes grupos de alimentos para a caixinha. Outro movimento da companhia foi a remoção e substituição de corantes e/ou aromatizantes artificiais de seus principais ingredientes, anunciada em 2020.