Mercado Livre vende produto antes de ele existir e "prova" entrega rápida

O Mercado Livre vai promover uma ação inédita para reforçar a entrega rápida de produtos. Nesta terça, 12, a companhia vai vender um conjunto de jaqueta e calça customizado pelo artista Rômulo Deu Cria e entregá-lo em até 24 horas. A novidade é que o conjunto vai começar a ser confeccionado e customizado somente depois que a venda for efetivada na plataforma do Meli. Hoje, na modalidade de envio “full”, a mais rápida, 90% do que é vendido pelo Mercado Livre é entregue em até dois dias e 75% em até um dia.

“A gente pensou em como reforçar de uma forma simples e para um público jovem que o Mercado Livre tem entregas rápidas e chegamos a essa ação, junto com a agência GUT. O Rômulo é um designer bastante reconhecido entre esse público e, com a ação, propusemos até mesmo um desafio para ele mesmo, que leva em média 30 dias para fazer uma customização de peças”, diz Thais Souza Nicolau, diretora de branding do Mercado Livre para a América Latina.

O conjunto estará disponível para venda às 14 horas, pelo valor de R$ 1.800. Após a confirmação da venda, o artista vai iniciar a customização e o corte das peças em um ateliê montado em um dos centros de distribuição da empresa, em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. E, depois da produção, a jaqueta e a calça serão enviadas ao comprador, para qualquer lugar em que ele esteja no Brasil.

Todo o processo de produção poderá ser acompanhado nas redes sociais do Mercado Livre, como Twitter e Instagram.

Além da logística rápida – hoje, o Meli conta com 12 centros de distribuição, 1100 vans próprias e 13 mil veículos na última milha – o Mercado Livre também quer mostrar, cada vez mais, que pode ser uma plataforma de venda de moda. Em fevereiro, a categoria bateu um recorde de novos artigos, com 44,5 mil novos produtos no marketplace lançados em um único dia.

Atualmente, a empresa oferece mais de 170 mil itens de moda, com mais de 100 lojas oficiais de marcas como Nike, Adidas, My Shoes - Grupo Arezzo, Dudalina, Quicksilver, Guess, Hering e, mais recentemente, Onbongo e Loungerie. Em 2021, o Mercado Livre vendeu 80 milhões de peças de roupa.

Além disso, os consumidores de moda e esportes somaram 21% dos novos consumidores do ano passado, sendo que quem comprou moda gastou três vezes mais do que os demais no Brasil.

Tudo isso compõe o cenário para o maior e-commerce da América Latina querer se aproximar do público jovem -- e, claro, garantindo que entenda a mensagem de que comprar moda também é possível no Meli.