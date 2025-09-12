Mercado Livre acelera programa de afiliados e reforça presença na creator economy

O Mercado Livre registrou um avanço expressivo em sua frente de social commerce. De acordo com informações divulgadas pela empresa, no segundo trimestre de 2025, o Programa de Afiliados e Criadores teve um crescimento de 310% no número de participantes ativos, em comparação ao mesmo período do ano passado.

A iniciativa permite aos criadores de conteúdo gerar receita a partir de recomendações de produtos. Segundo Renata Gerez, head de social commerce do Mercado Livre, o objetivo é transformar o engajamento digital em oportunidade de negócio. “O Mercado Livre enxerga a creator economy como um pilar estratégico que conecta nossa marca a novas comunidades de forma autêntica”, explica.

O modelo tem atraído criadores de diferentes áreas, com maior concentração em moda e beleza, segmentos que juntos somam mais de 38 milhões de usuários na plataforma. Com os resultados, o programa se consolida como uma das apostas da empresa para diversificar negócios e fortalecer a presença no social.

Investimento em novos talentos

No Programa de Afiliados e Criadores, os participantes podem recomendar produtos por meio de links exclusivos e receber recompensas de até 16% pelas vendas. Além disso, creators com mais de 10 mil seguidores no Instagram ou no TikTok também podem gerar renda pelas visualizações de seus vídeos participando de campanhas especiais da companhia.

Para divulgar a iniciativa, Renata esteve no reality show Shark Tank Brasil – Versão Creators. No episódio, lançado no dia 8 no YouTube, a executiva integra o grupo de jurados responsável por selecionar um criador para receber um investimento de R$ 200 mil.

Segundo o Mercado Livre, a ação busca apoiar o desenvolvimento de novos empreendedores digitais, além de reforçar o posicionamento da companhia como parceiro estratégico nesse ecossistema.

"O sucesso do nosso programa no último trimestre reforça que estamos no caminho certo. Vimos o surgimento de novos empreendedores digitais que, utilizando nossa plataforma, diversificaram suas fontes de renda. Nossa participação no Shark Tank é uma celebração desse crescimento e uma forma de mostrar que estamos aqui para investir em novos talentos", destaca Renata.