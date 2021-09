Memória Avon reforça o poder das mulheres ao longo da história, diz CEO

Quando se tornou presidente da fabricante de cosméticos Avon, em fevereiro de 2020, Daniel Silveira entrevistou e gravou mais de 20 funcionários de diferentes áreas da companhia em cerca de uma hora cada. A intenção era conhecer mais as pessoas e o negócio, além de resgatar a memória e cultura da companhia. O interesse pela história da empresa também fez com que, informalmente, nas reuniões com os diferentes times, ele passasse a contar curiosidades que havia descoberto e poucos lembravam. “As pessoas não se lembram, por exemplo, que a Avon já foi dona da marca de joias Tiffany. Meu interesse pessoal em resgatar a história e o que estamos construindo é mostrar como esse movimento não tem fim”, diz Silveira em entrevista exclusiva à EXAME.

O resgate histórico e a forma de trabalhar de Silveira influenciou um projeto lançado nesta quinta-feira, 16 de setembro, quando a Avon comemora seu 135º aniversário e lança o Memória Avon, site que retrata a jornada da empresa desde a sua fundação, em 1886, até hoje, quando passa por processo de transformação como marca digital, ativista e diversa, pautada pela inovação.

“A Avon é capaz de contar a relação da mulher com a beleza, em momentos especiais delas e da humanidade, quando, por exemplo, elas não podiam votar. A riqueza desse projeto é o reforço ao empoderamento ao longo dos anos e um olhar para um futuro promissor”, diz Silveira.

Memória Avon

A plataforma reúne conteúdos históricos sobre a empresa no mundo e em suas mais de seis décadas no Brasil, onde tem a maior operação e mercado. A viagem no tempo inclui projetos, produtos, campanhas publicitárias e causas sociais apoiadas.

Ao acessar a plataforma, é possível conhecer a história de Persis Foster Eames Albee, que iniciou a sua trajetória na Avon em 1886, quando a marca foi fundada por David McConnell, nos Estados Unidos. Mrs. Albee, como é conhecida, foi a primeira Representante da marca e ajudou no desenvolvimento do modelo de venda por relacionamento, em uma época em que praticamente não havia oportunidades de trabalho para mulheres.

Além disso, há entrevistas com funcionários, representantes e empresárias da beleza e personalidades que fazem parte da história da empresa e que compartilharam seus momentos e experiências sobre como a Avon impactou suas vidas. Alguns exemplos são a maquiadora Juliette, a jogadora Marta, o fundador do Instituto Avon Lirio Cripiani e Bruniely Lemos, mulher trans e Empresária da Beleza Avon.

O projeto Memória Avon foi elaborado para destacar os três principais pilares da companhia: pioneirismo e inovação; empoderamento e empreendedorismo femininos; e democratização de beleza. O objetivo é que esse espaço seja um acervo histórico continuamente atualizado e focado em marcos e memórias por meio de textos, fotos, vídeos, infográficos e depoimentos.

“Estamos trabalhando no Memória Avon desde o ano passado e continuaremos alimentando esse espaço. Envolvemos times internacionais para o resgate de informações, a comunicação interna, time de recursos humanos e mais, além de parceiros externos. É uma plataforma que ainda terá novidades nos próximos meses”, afirma Silveira.

A iniciativa também ressalta dos aspectos de diversidade da empresa. Um exemplo é de 1992, quando a marca foi considerada um dos 25 melhores lugares para trabalhar no mundo pela revista Black Enterprise. Ou de 2020, quando criou o seu Compromisso Antirracista, um plano de ação com metas que visam alcançar 30% de mulheres negras em posições de liderança até 2030 e ter 50% de pessoas autodeclaradas negras em todo o seu quadro de funcionários.

Vendas

Em seu novo modelo comercial, lançado neste ano com o reposicionamento da marca "Olha de Novo", a Avon criou uma oferta de novos benefícios para as mais de 1 milhão de representantes no Brasil, sendo que alguns se estendem aos seus familiares, como descontos exclusivos em faculdades, escolas de idioma, medicamentos e exames.

As representantes também têm acesso a ferramentas digitais para gerenciar negócios, criar lojas virtuais, revistas digitais e realizar mais de 600 treinamentos virtuais focados em empreendedorismo, técnicas de vendas, marketing digital e produtos.

Neste cenário, alguns resultados já são percebidos: as vendas online superaram em 2,7 vezes os níveis pré-pandemia e cresceram 25% no 2º trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto as vendas por meio da revista digital cresceram 17%. Já satisfação geral das representantes aumentou 2 dígitos percentuais, um recorde histórico.

“Existia uma falsa fantasia de que ao participar da Natura &Co, a Avon se tornaria a Natura. Os resultados e o Memória Avon mostram a força dos elementos diferenciais da Avon e como eles são fundamentais ao longo da história, bem como a Natura &Co é a casa que a Avon merece para se potencializar”, diz Silveira.

O Memória Avon pode ser conferido neste link.