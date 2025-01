McDonald's desiste de práticas de diversidade

A rede de fast food McDonald's anunciou que reverterá algumas de suas práticas voltadas para a diversidade. A decisão ocorre após a Suprema Corte dos Estados Unidos encerrar o uso da ação afirmativa em admissões universitárias, desencadeando uma onda de revisões em empresas e instituições.

Entre as mudanças divulgadas na segunda-feira, estão:

Parar de exigir que fornecedores assumam compromissos com os chamados objetivos de diversidade, equidade e inclusão (DEI) .

. Retirar-se de pesquisas externas que avaliam a diversidade corporativa.

Alterar o nome do Comitê de Diversidade para "Equipe de Inclusão Global".

Em comunicado, a empresa afirmou: “Estamos nos afastando do compromisso mútuo da Supply Chain com o DEI a favor de uma discussão mais integrada com os fornecedores sobre a inclusão no que se refere ao desempenho comercial”.

Mudanças estratégicas nas metas

O McDonald's também anunciou o fim do estabelecimento de metas ambiciosas de representação, optando por focar as práticas de inclusão que estejam alinhadas ao desenvolvimento dos negócios. Segundo a rede, essa abordagem se traduz melhor em suas operações diárias.

A reformulação inclui a transição do nome de sua equipe de diversidade para Equipe de Inclusão Global, considerada "mais apropriada" e alinhada com os valores da empresa.

Contexto das mudanças

A decisão da Suprema Corte em junho de 2023, que reverteu políticas afirmativas em admissões universitárias, foi um marco histórico. Essa medida, vista como um retrocesso para as conquistas do Movimento pelos Direitos Civis, provocou reações em várias organizações, que agora revisam suas iniciativas voltadas a grupos minoritários.

Desde então, o apoio a políticas progressistas nesse campo tem diminuído, especialmente entre grandes empresas americanas.