McDonald’s faz pesquisa para entender como Big Mac ativa o cérebro

A rede de fast food McDonald’s em parceria com o Instituto Forebrain, empresa de pesquisa na área de neurociência do consumo, buscou provar se existe “Fome de Méqui”.

A pesquisa contou com a participação de dezenas de voluntários brasileiros – homens e mulheres entre 18 e 59 anos de diferentes classes sociais. Foram mostrados dois vídeos de 1 minuto cada. Dois estímulos exatamente iguais com apenas uma diferença: um deles mostrava o consumo de um Big Mac e o outro de um hambúrguer duplo comum.

Segundo a empresa, como resultado, foi verificado uma maior salivação e ativação cerebral relacionada a uma predisposição comportamental ao filme com o Big Mac, mensurado a partir de uma metodologia neurocientífica atestada pelo Instituto Forebrain.

“A gente sempre ouviu dos consumidores que existe uma vontade que só Big Mac consegue satisfazer. Por isso, fomos entender um pouco mais sobre essa relação do público com o nosso produto.”, diz João Branco, diretor de marketing do McDonald’s Brasil.

A rede de restaurantes também preparou um vídeo, criado pela DPZ&T, para divulgar os bastidores do experimento.

Além de comunicar a comprovação neurocientífica, o McDonald’s também faz ofertas até 27 de setembro: