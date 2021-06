Mastercard decide não ativar patrocínio à Copa América no Brasil

A empresa de pagamentos Mastercard não vai mais exibir sua marca durante a Copa América deste ano. A informação foi confirmada à EXAME pela companhia. O contrato de patrocínio com a Confederação Sul-americana de Futebol (CONMEBOL) foi assinado em fevereiro e vale para as edições de 2020 e 2024 dos torneios masculino e feminino. O acordo, no entanto, não foi quebrado.

Em nota, a Mastercard afirmou que “após análise criteriosa, decidimos por não ativar nosso patrocínio à Copa América no Brasil”. Além de não expor sua marca durante o campeonato, a companhia também desistiu de realizar ações de marketing que estavam previstas para o torneio, que seria realizado na Argentina e na Colômbia, que desistiram por conta da pandemia e de conflitos políticos.

Após as desistências dos anfitriões originais, a Conmebol decidiu transferir a copa para o Brasil, com anuência da Confederação Brasileira de Futebol e do Governo Federal. A decisão irritou os jogadores da Seleção, que ameaçaram não jogar o torneio, mas voltaram atrás após o afastamento do presidente da CBF, Rogério Caboclo.

O dirigente foi retirado do cargo por 30 dias pelo Conselho de Ética da entidade, após revelações de que uma funcionária da entidade teria sido alvo de assédio sexual e moral por parte do dirigente, reveladas pelo Globo Esporte na última sexta-feira, dia 4.

A decisão de sediar o torneio também foi criticada por infectologias pelos riscos de organizar um torneio internacional, às pressas, em plena pandemia. O Ministério Público Federal chegou a enviar um ofício para que procuradorias da República de Estados que vão sediar jogos da Copa América -- e outros também -- apurem eventuais práticas de violações a direitos à vida e à saúde, por parte de organizadores, transmissoras e patrocinadoras do evento.