Marca oferece sanduíche e entrega grátis para quem provocar KFC e Popeyes

Enquanto as redes de fast food KFC e Popeyes brigam para provar ao consumidor quem vende o melhor sanduíche, envolvendo na disputa até mesmo órgãos de regulação como o Conar, a rede N1 Chicken pretende convencer o cliente com um promoção.

Na ação, a rede distribuirá 10.000 burgers N1 para os clientes durante todo o mês de abril, por delivery, sem custo nenhum para o cliente. Para participar da promoção, os consumidores devem fazer um pedido no N1 de qualquer produto do cardápio. Após isso, eles deverão postar uma foto do seu pedido nos stories do Instagram com a frase: “Alô @KFCBrasil e @PopeyesBrasil, o melhor frango frito é @N1Chicken”, marcando todas as marcas e o @ da unidade em que ele fez o pedido.

Ao provocar os concorrentes e fazer seu apelo, o cliente já garante um burger grátis e sem custo de taxa de entrega. O perfil do participante da promoção deverá ser público, sendo que cada perfil terá direito a um código, que será enviado pela mensagem direta na rede social.

A ação, que será válida para as mais de 100 unidades em funcionamento no Brasil e em Portugal, começa nesta terça-feira, 13, e seguirá até o final do mês ou enquanto durarem os estoques. Cada unidade do N1 Chicken disponibilizará 100 burgers, de forma que o cliente possa escolher qual é o burger N1 de sua preferência.

No mercado desde 2017, a marca já cresceu mais de 300% em número de pedidos em 2021 quando comparado com o mesmo período do ano passado.

