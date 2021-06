Malwee e brechó online vão pagar vendedor antes da peça ser comercializada

Com parceria desde outubro de 2019, a varejista Malwee e o brechó online Repassa entra agora em nova fase. A partir do dia 15 de junho, na ação “Malwee + Repassa: Receba na Hora”, as pessoas que adquirirem a “Sacola do Bem” no e-commerce da Malwee têm a opção de receber no ato 40% do valor das roupas repassadas e antecipar o saldo Repassa, sem riscos e sem necessidade de acompanhamento das vendas. O crédito antecipado pode ser usado exclusivamente em compras no site da Malwee ou no próprio Repassa.

A iniciativa faz parte do “Parceiros do Bem”, plataforma de soluções de impacto positivo desenvolvida pelo Repassa, que consiste em ampliar o ciclo de vida de roupas, transformando-as em crédito para compra de diversos produtos das marcas que integram o projeto.

Já a "Sacola do Bem" é a embalagem desenvolvida pelo Repassa para envio das roupas gentilmente usadas, que saem da casa de seus ex-donos até a sede do brechó, em São Paulo. A sacola mede 50 cm x 60 cm (60 litros, em média) e tem capacidade para armazenar cerca de 35 peças de roupas de adulto.

A ideia é incentivar a venda de roupas usadas, já que em média as roupas são usadas apenas 7 vezes, quando geralmente ela é testada para aguentar 100 lavagens em estado de nova.

“A Malwee é a primeira marca a lançar uma ação com o Repassa onde o cliente tem a vantagem de não precisar esperar a venda de suas peças usadas para começar a utilizar os seus créditos”, diz Guilherme Moreno, gerente de marketing da Malwee. “A parceria reforça o nosso posicionamento de fazer uma moda cada vez mais circular e sustentável".

Na primeira fase, o Repassa distribuiu 24 mil Sacolas do Bem para os clientes da marca de moda. Para a segunda fase do projeto, a expectativa é distribuir mais de 10 mil sacolas e receber mais de 100 mil peças.

“Proporcionar mais ciclos de vida para as peças de roupas é a forma mais eficiente de diminuir esse impacto ambiental. Além de fazer o bem ao meio ambiente, conscientizamos o mercado e ajudamos as pessoas a monetizarem as peças que estão paradas no guarda-roupa", afirma Tadeu Almeida, fundador e CEO do Repassa.

Como resultado da primeira fase do projeto, o brechó recebeu mais de 20 mil peças de clientes da Malwee para serem comercializadas na plataforma do Repassa, que resultaram em cerca de R$ 200 mil em valor de venda que foram pagos aos clientes da Malwee que se cadastraram no brechó on-line. Com essa parceria, cerca de 15 ONGs foram contempladas com doações, entre elas GRAACC, Fundação Abrinq e APAE.

