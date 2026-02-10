Como um trader de mercados de previsão apostou no Super Bowl — e perdeu US$ 100 mil

O Super Bowl LX marcou a consolidação da era do “apostar em tudo” nos Estados Unidos, segundo o The Wall Street Journal. Para traders de mercados de previsão como Liam Kane, de 25 anos, o jogo do título da NFL foi uma oportunidade de explorar o comportamento de apostadores novos e pouco experientes — estratégia que, desta vez, terminou em prejuízo.

Quando o recebedor do New England Patriots, Mack Hollins, marcou um touchdown com cerca de 12 minutos restantes, o lance sugeriu uma possível virada em um jogo até então dominado pelo Seattle Seahawks.

No mercado de previsão Kalshi, a probabilidade de vitória dos Patriots saltou de menos de 2% para cerca de 10%, e as apostas em diferença de pontos começaram a entrar com força, mesmo que antes estivessem praticamente paradas diante da perspectiva de uma vitória elástica.

A reação, porém, durou pouco. O safety do Seahawks, Julian Love, interceptou um passe do quarterback Drake Maye, e os Patriots não se recuperaram. Ao final da partida, Kane havia perdido pouco menos de US$ 100 mil em apostas favoráveis ao time de New England.

“O que você vai fazer a respeito? Você fica muito insensível a esse tipo de número”, disse Kane.

A lógica dos mercados de previsão

Plataformas como Kalshi e Polymarket têm levado a lógica dos mercados financeiros para o universo das apostas esportivas online, tradicionalmente dominado por empresas como DraftKings e FanDuel.

Diferentemente das casas de apostas convencionais, esses mercados permitem a negociação de contratos que são liquidados a US$ 1 caso o evento ocorra ou perdem todo o valor caso contrário.

Para traders profissionais, o Super Bowl representa uma rara combinação de liquidez elevada e participação massiva de apostadores recreativos. “Este é o único evento do ano em que, ao ver apostas gigantes entrando desde ontem, eu nem pestanejo”, afirmou Kane.

Somente no Kalshi, o volume negociado durante o Super Bowl foi de cerca de US$ 200 milhões, com apostas individuais frequentemente acima de US$ 5 mil — valores que, em outros contextos, poderiam indicar o uso de informação privilegiada.

O papel dos formadores de mercado

A estrutura desses mercados depende dos formadores de mercado, que compram e vendem contratos, lucrando com a diferença entre os preços e recebendo incentivos das plataformas. Entre os grandes participantes do Kalshi está a Susquehanna International Group, de Jeff Yass. Kane também atua como formador de mercado por meio da Kane Analytics, empresa que fundou no ano passado.

No dia do Super Bowl, Kane estima ter realizado mais de US$ 300 mil em operações de formação de mercado. As perdas de quase seis dígitos, no entanto, vieram de apostas feitas por conta própria.

Os riscos para formadores de mercado em esportes são elevados, já que eventos imprevisíveis — como lesões ou erros decisivos — podem rapidamente destruir o valor das posições. “Eles podem quebrar muito rapidamente”, disse Sheffield Nolan, ex-tecnólogo da Franklin Templeton.

Kane aceita as perdas como parte do negócio. “Quando se trata de apostas esportivas, alguém é o otário — porque é jogo de azar, certo?”, afirmou.

Além dos mercados ligados ao resultado do jogo, as plataformas também permitem apostas em eventos paralelos, como detalhes do show do intervalo.

Algumas dessas prop bets levantaram suspeitas de uso de informação privilegiada após uma conta anônima acertar quase todas as apostas relacionadas à apresentação musical. Kane diz evitar esse tipo de mercado e focar exclusivamente em esportes.

Regulação e disputas legais

Kalshi e Polymarket são reguladas pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e afirmam que operam de forma semelhante a outros mercados regulados. Ainda assim, estados como Nevada e Nova Jersey entraram com ações judiciais alegando que as plataformas funcionam como casas de apostas não regulamentadas — acusações que as empresas contestam.

Durante o Super Bowl, Kane relatou problemas técnicos no Kalshi, incluindo falhas de precificação e inversão temporária dos livros de apostas, situação que teria sido normalizada no segundo quarto. A empresa afirmou não ter identificado falhas.

Ao longo da partida, Kane acompanhou as oscilações das probabilidades de vitória em tempo real. Sua aposta comprada nos Patriots perdeu valor rapidamente, embora ele tenha obtido um ganho de US$ 30 mil em uma operação relacionada ao total de pontos do jogo.

Após o primeiro touchdown dos Patriots, houve “volatilidade absolutamente entorpecente”, disse Kane. Mesmo com as perdas, ele afirma que a experiência faz parte da rotina profissional. “Fiquei focado em nada por uma hora e, então, finalmente, um monte de ação começou. Foi divertido”, afirmou.