Magalu testa aluguel de produtos para grupo de clientes

Usuários da plataforma de moradia por assinatura poderão utilizar qualquer produto do Magalu de forma temporária

Cento de Distribuição do Magazine Luiza: com o método spot, o aluguel do produto pode ser de sete, 15 ou 30 dias (Exame/Leandro Fonseca)

Por Victor Sena