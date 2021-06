Magalu ganha no Conar o direito de dizer que tem a entrega mais rápida

Não é incomum que concorrentes briguem pelo uso de imagens e frases na publicidade brasileira. Neste ano, por exemplo, houve uma briga entre KFC e Popeys sobre quem faz o "Melhor Frango Frito do Mundo". Agora é a vez do Mercado Livre e Magazine Luiza na disputa pela entrega mais rápida do Brasil.

Nesta quarta-feira, 30, o Conselho Nacional De Autorregulamentação Publicitária (Conar) deu fim em um caso iniciado pelo Mercado Livre, quando e entrou com pedido de liminar apresentada para exame da campanha do Magazine Luiza, com alegada irregularidade a partir da promessa de superioridade relativa ao tempo de entrega dos produtos, afirmando ser “a entrega mais rápida” de forma genérica.

Depois de apresentação de documentos e pesquisas, que incluem a performance de outros concorrentes, o Conar autoriza autoriza o Magalu a afirmar que tem “a entrega mais rápida do Brasil” apenas com a delimitação do disclaimer “de acordo com análise comparativa independente durante o período x”.

Há cerca de dez dias, o Magalu anunciou a entrega em até uma hora em 11 cidades brasileiras: Aracaju; Belém; Campina Grande (PB); Fortaleza; João Pessoa; Maceió; Recife; Ribeirão Preto (SP); São Paulo; Salvador; e Teresina. Mas outras dez localidades já estão em estudo.

Esta não é a primeira vez que o Mercado Livre busca uma falha na concorrência. Também neste ano, a empresa foi ao Cade contra a compra da Hub Fintech, mas a compra pelo Magalu foi aprovada.

Procurado pro EXAME, o Magazine Luiza e o Mercado Livre não comentaram a decisão do Conar.