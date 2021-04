Lucas Penteado, do BBB 21, estrela nova campanha da Avon

Em filme que vai ao ar no sábado, 3 de abril, para promover a linha de maquiagens Power Stay e o lançamento do Gel de Sobrancelhas de longa duração da Avon, Lucas Penteado aparece ao lado de mais três personagens que retratam suas provas diárias de resistência. A nova campanha, desenvolvida pela Wunderman Thompson, faz parte da estratégia de comunicação de patrocínio da marca no BBB.

A ação acontece depois de Lucas ter pedido para sair nas primeiras semanas do programa após brigas e muito estresse dentro da casa. Na época, algumas pessoas nas redes sociais especularam que o ator poderia estrelar campanhas Avon, que antes já teve nomes como Karol Conká, eliminada do programa com mais de 97% de rejeição.

Para Lucas Penteado, ex-confinado do reality show, se afirmar e resistir nunca foi tão importante. “A marca faz parte da vida de muitas famílias, inclusive, da minha. Quando fui entender mais sobre essa campanha e sobre a história da empresa, aí que as coisas fizeram ainda mais sentido. Diversidade, compromisso antirracista, são bandeiras que a Avon defende e eu também", diz.

Além da estreia em TV, em abril, a campanha publicitária contará com vinhetas e peças para o digital. “Ter o Lucas em nosso filme só agrega, pois ele representa muito do nosso propósito como marca. Na Avon, acreditamos que maquiagem é uma forma de expressão e é para todas as pessoas que quiserem usar”, diz Viviane Pepe, diretora de comunicação da Avon Brasil.

