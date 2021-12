Liquidação no Natal: C&C tem descontos de até 70%

A liquidação da varejista C&C traz descontos de até 70% em produtos de todas as categorias da rede. Com início em 26 de dezembro, as ofertas se estendem até 31 de janeiro de 2022.

“Investimos continuamente em parcerias com os melhores fornecedores da indústria, para oferecer sempre preços competitivos e produtos de qualidade. Assim, nossos clientes podem começar o ano cuidando de suas casas”, diz Marcelo Roffe, diretor-geral da C&C.

Os preços especiais são válidos para as compras em lojas físicas e também para as realizadas nos canais digitais, como site, app, WhatsApp e televendas.

Para facilitar a identificação pelos clientes, os itens em promoção estarão marcados com etiquetas vermelhas e ficarão expostos em todos os departamentos das lojas físicas da rede. Milhares de produtos estarão com os preços remarcados.

No cartão C&C, durante o mês de Janeiro, o parcelamento poderá ser feito em até 30 meses, com juros de 0,99 ao mês no Bradescard.

A também terá vantagens como entrega rápida e o Compre e Retire. A C&C oferece, ainda, o serviço “Personalize seu Espaço”, que disponibiliza gratuitamente aos clientes o acesso a profissionais capacitados para projetar ambientes, uma consultoria especializada e personalizada para auxiliar na escolha dos produtos mais adequados ao ambiente em reforma ou construção.

O espaço está disponível nas lojas Barra, Nova Iguaçu, Boulervard, Macaé e Niterói, no Rio de Janeiro; Serra, no Espirito Santo, e Morumbi, Giovanni Gronchi, Guarulhos, Nova Tietê, Osasco, Manuel Gaya, Francisco Morato, Aricanduva, Humaitá, Santo André, Campinas Dom Pedro, Campinas Dunlop, Jundiaí e SJC, em São Paulo.

Os clientes também podem contar com o “C&C Instala”, uma solução com foco na instalação de produtos, desde chuveiros até o assentamento de pisos e revestimentos, que pode ser contratada no momento das compras e é realizada por

prestadores de serviços homologados pela C&C. Esta contratação de serviços de instalação pode ser parcelada com o valor da compra no cartão C&C, aproveitando a oferta de parcelamento especial durante o período.