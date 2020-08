Lego lança peças em braile para crianças com deficiência visual

Nesta quinta-feira, 20, a fabricante de brinquedos Lego lança oficialmente a coleção Lego Braille Bricks, com peças que permitem a leitura em braile em seis idiomas: dinamarquês, norueguês, inglês, português, alemão e francês, com a ambição de que o conceito seja implementado em 11 idiomas de 20 países até o início de 2021, sendo o Brasil já participante da primeira fase de lançamento.

“Com a coleção Braille Bricks, a Lego Foundation criou uma maneira totalmente nova e envolvente para crianças com deficiência visual aprenderem a ler e escrever”, disse David Clarke, diretor de serviços do Royal National Institute of Blind People, que trabalhou com a Lego Foundation para desenvolver e testar os tijolos no Reino Unido.

O kit de peças Lego Braille Bricks é acompanhado por um conceito pedagógico baseado em aprender por meio da brincadeira e inclui sugestões de atividades baseadas nos blocos. O kit também fica disponível no site da fundação.

“Estamos entusiasmados em lançar a primeira onda do programa Lego Braille Bricks e colocar os kits de ferramentas nas mãos das crianças”, diz Stine Storm, especialista sênior em jogos e saúde da Lego Foundation.

Cada kit conterá mais de 300 peças de Lego braile cobrindo o alfabeto completo no idioma escolhido, números de zero a 9 e símbolos matemáticos selecionados e sinais de pontuação. Ele estará disponível em cinco cores Lego e também incluirá três placas de base e um separador de tijolos.

Conforme os kits forem lançados em cada país, eles também serão distribuídos gratuitamente para algumas instituições, escolas e serviços voltados para a educação de crianças com deficiência visual.