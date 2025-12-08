Kibon retoma promoção do 'Palito Premiado', sucesso nos anos 1990

A Kibon retomou a clássica promoção 'Palito Premiado' para a temporada de verão 2026 e ampliou o alcance da ação, que passa a incluir praias de 16 estados. A mecânica segue a mesma das edições anteriores: quem encontrar um palito premiado nos picolés vendidos exclusivamente na faixa de areia das cidades participantes recebe outro produto da marca.

A campanha começou no último dia 1º de dezembro e integra a plataforma 'Loucos por Kibon', que orienta as ações da marca nesta temporada. No ano passado, a promoção havia sido reativada apenas no litoral paulista.

Em 2025, o projeto se estende para Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Além dos picolés Fruttare — agora com opções de coco, abacaxi, morango, uva, limão e o lançamento tangerina — outros produtos entram na mecânica: Tablito original, Brigadeiro e Chicabon também podem conter palitos premiados. A estratégia aposta na circulação de produtos em regiões litorâneas e no caráter imediato do resgate, feito diretamente nos carrinhos da marca identificados com a promoção até 31 de março de 2026.

A campanha de divulgação inclui um grupo de 15 influenciadores e mobilização de comunidades digitais que resgataram memórias da ação, criada há décadas e retomada de forma recorrente pela empresa.

“Como marca pioneira nesse tipo de promoção no Brasil, Kibon tornou-se referência desde a primeira edição. Ao todo, essa será a quinta edição oficial da campanha, e ver o carinho que o ‘Palito Premiado’ ainda desperta mostra como ele está gravado na memória de muitas gerações”, diz Carolina Mega, head de marketing da The Magnum Ice Cream Company no Brasil, dona da marca Kibon.

Segundo ela, a expansão busca ampliar o alcance geográfico e atualizar o vínculo com consumidores mais jovens: “Fizemos questão de levar a ação para ainda mais praias e estados do Brasil”.

O 'Palito Premiado' faz parte de um conjunto maior de iniciativas da plataforma 'Loucos por Kibon'. A marca também lançou a promoção 'Ki Loucura de Kibon', estrelada por Narcisa Tamborindeguy, e realizou o 'Sorvetaço', evento no Parque Ibirapuera que distribuiu 5 mil picolés em uma hora.

No portfólio, foram anunciadas novidades como o retorno do Cornetto Choco Mix, o Fruttare Tangerina e o Fruttilly Pinta-Língua. O regulamento e a lista completa de praias participantes estão disponíveis no site oficial de promoções da marca.

Como mostrou a EXAME, a Kibon não está sozinha na estratégia de resgatar clássicos que marcaram gerações. Outras empresas também têm apostado no poder da nostalgia para conquistar consumidores. Um exemplo é o relançamento do chocolate Surpresa, um dos produtos mais icônicos da Nestlé nos anos 1980.

A Brasil Cacau, do Grupo CRM, segue a mesma tendência. Em outubro do ano passado, trouxe de volta o chocolate da Turma da Mônica, um clássico que marcou a infância de muitos brasileiros.

Essas iniciativas refletem uma busca por criar uma conexão emocional com o público, ao mesmo tempo em que atendem a uma demanda por experiências que remetem a momentos felizes do passado. Para as marcas, é uma forma de se destacar em mercados competitivos, como os de alimentos e bebidas, e reforçar laços com diferentes gerações de consumidores.

Como participar da promoção 'Palito Premiado'

Para participar da promoção 'Palito Premiado' basta comprar um picolé participante nas praias das cidades incluídas na promoção. A ação vale apenas para compras nos carrinhos Kibon identificados.