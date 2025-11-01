Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Kibon quer ter o melhor verão da história. Para isso, faz até "sorvetaço"

Empresa faz seu maior investimento em uma década para ampliar presença nos canais e seguir liderando o verão

Teo Figueiredo, diretor da The Magnum Ice Cream Company no Brasil: "Temos expectativa de fazer o maior verão de todos os tempos" (The Magnum IceCream Company/Divulgação)

Teo Figueiredo, diretor da The Magnum Ice Cream Company no Brasil: "Temos expectativa de fazer o maior verão de todos os tempos" (The Magnum IceCream Company/Divulgação)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 08h00.

Mesmo no calor do Brasil, vender sorvete ainda é um desafio.

Só metade da população consome o produto pelo menos uma vez por ano. Para a Kibon, líder do setor no país, essa realidade representa um obstáculo — mas também uma oportunidade. E a empresa está disposta a enfrentá-la com força total neste verão.

A marca brasileira com 84 anos de história é hoje o principal nome da The Magnum Ice Cream Company. A marca é o novo braço de sorvetes da Unilever, criada em 2025.

Com 8 bilhões de euros de faturamento e 3 milhões de freezers espalhados pelo mundo, a nova empresa quer transformar a estação mais quente do ano em um motor de crescimento.

A estratégia da Kibon começa no básico: mais produtos, mais pontos de venda e mais ativações promocionais. Mas vai além disso.

A companhia aposta em novas ocasiões de consumo, reforça sua presença em categorias premium e investe pesado em inovação. Para marcar esse novo ciclo, criou até o "sorvetaço" — evento em que distribuiu 5.000 picolés em menos de uma hora como símbolo do que está por vir.

“Temos expectativa de fazer o maior verão de todos os tempos. É ousado, mas temos intenção de demonstrar isso dentro da companhia. É o maior investimento dos últimos 10 anos”, afirma Teo Figueiredo, diretor-geral da empresa no Brasil.

Agora, o foco da empresa é aproveitar o verão como alavanca para ampliar a penetração dos seus produtos — e, principalmente, mudar a frequência do consumo de sorvetes no país.

Inovação para criar novos momentos de consumo

O carro-chefe da estratégia da Kibon para este verão é a inovação.

A empresa anunciou o lançamento de sete novos produtos e prepara a chegada de outros ao longo da temporada, totalizando 51 itens no portfólio. A proposta vai da nostalgia ao premium, passando por formatos voltados ao público infantil e embalagens pensadas para conveniência.

Entre os lançamentos estão o Cornetto Choco Mix, de volta em edição limitada, o Fruttare Tangerina — com três nomes diferentes na mesma embalagem, em referência à diversidade cultural do país (vai aparecer bergamota e mexerica também)  — e o Frutilly Chiclete Pinta-Língua, que resgata o sabor de infância e promete pintar a língua de azul.

Além disso, a Kibon amplia a linha de indulgência com os bombons Magnum Pistache e Cookies & Cream, e duas novas versões em pote.

“A gente quer criar novas ocasiões de consumo. O Magnum Bombom, por exemplo, é um snack indulgente, congelado e que pode ser compartilhado. Fomos pioneiros nessa categoria e seguimos líderes absolutos nesse segmento”, diz Teo.

Esse movimento atende a uma meta clara: fazer com que os brasileiros tomem mais sorvetes, mais vezes por ano.

Segundo o executivo, o desafio vai além da temperatura. Envolve entender os hábitos de consumo e reposicionar o sorvete como parte do cotidiano, e não apenas como um produto sazonal.

Para isso, a Kibon aposta em formatos flexíveis, que se encaixem em diferentes canais. Desde o picolé vendido em padarias de bairro até o pote familiar no supermercado. “Temos que estar onde o consumidor está. E cada canal pede um tipo diferente de produto”, diz o executivo.

Uma operação gelada em um país continental

Para que toda essa inovação chegue de forma eficiente aos consumidores, a Kibon se apoia em uma estrutura robusta.

No Brasil, a empresa tem uma fábrica em Valinhos, em São Paulo, onde é produzido todo o volume nacional. São mais de 120.000 freezers espalhados pelo país, atendendo 84.000 pontos de venda com apoio de distribuidores e venda direta.

Mas operar uma cadeia congelada em um território como o Brasil é uma missão logística complexa.

“A distância do leste ao oeste do Brasil é maior do que a da costa do Brasil até a África. E de norte a sul, nem se fala. Isso cria uma complexidade enorme de operação”, afirma Teo.

A temporada de verão também coincide com o período de férias coletivas no varejo, entre o Natal e o Ano Novo — o que exige ainda mais atenção ao abastecimento e ao suporte nos pontos de venda.

A Kibon acompanha de perto essa dinâmica e intensifica as ativações promocionais nas regiões litorâneas e nas capitais, com foco em visibilidade e giro de estoque.

Entre as ações, está o retorno do palito premiado, campanha clássica que voltou a circular no litoral paulista em 2024. E para 2025, a empresa promete ampliar o alcance da campanha “Loucos por Kibon”, com ativações em diferentes regiões do país e forte presença nos canais digitais.

“Esse tipo de ativação gera engajamento e ajuda a transformar o consumo em algo emocional. O sorvetaço foi só o começo”, diz o executivo.

O verão como laboratório de expansão

Mais do que uma alta estação, o verão virou um campo de prova para a nova fase da Kibon como parte da The Magnum Ice Cream Company. A separação da Unilever criou uma companhia global dedicada exclusivamente ao segmento de sorvetes — e com autonomia para explorar novas estratégias, produtos e mercados.

No Brasil, o foco é ganhar espaço. Seja conquistando novos consumidores, aumentando a frequência de consumo ou expandindo a presença física nos pontos de venda. A expectativa é usar os próximos seis meses para consolidar esse novo momento da marca.

“A missão é simples: fazer a vida ficar mais gostosa com sorvete. E quanto mais gente tomar, mais a gente cumpre essa missão”, diz Teo.

O desafio é grande. A concorrência é pulverizada, com mais de 11.000 fabricantes de sorvetes no país, muitos deles atuando em nichos ou canais específicos. Mas a Kibon aposta em escala, distribuição e inovação como diferenciais competitivos.

Se depender do planejamento, da operação e do apetite por expansão, o “maior verão de todos os tempos” tem tudo para sair do papel.

  • Pelo décimo-segundo ano consecutivo, a Coca-Cola lidera o ranking Brand Footprint, com 610 milhões de Consumer Reach Point (CRP). O indicador é calculado multiplicando o número de indivíduos de um país pelo percentual de compradores (penetração) de uma determinada marca e pelo número de interações (frequência) com a marca em um ano.

    1/10 Pelo décimo-segundo ano consecutivo, a Coca-Cola lidera o ranking Brand Footprint, com 610 milhões de Consumer Reach Point (CRP). O indicador é calculado multiplicando o número de indivíduos de um país pelo percentual de compradores (penetração) de uma determinada marca e pelo número de interações (frequência) com a marca em um ano. (1º Lugar: Coca-Cola)

  • 2/10 (2º Lugar: Ypê (Ranking Brand Footprint 2024))

  • 3/10 (3º Lugar: Perdigão (Ranking Brand Footprint 2024))

  • 4/10 (4º Lugar: Italac (Ranking Brand Footprint 2024))

  • 5/10 (5º Lugar: Seara (Ranking Brand Footprint 2024))

  • 6/10 (9. Sadia e YouTube)

  • 7/10 (7º Lugar: Maratá (Ranking Brand Footprint 2024))

  • 8/10 (8º Lugar: Colgate (Ranking Brand Footprint 2024))

  • 9/10 (9º Lugar: Piracanjuba (Ranking Brand Footprint 2024))

  • 10/10 (10º Lugar: Aurora (Ranking Brand Footprint 2024))

Acompanhe tudo sobre:SorveteriasKibon - SorvaneUnilever

Mais de Negócios

Com Boca Rosa independente, Bianca Andrade mira R$ 400 milhões em 2026

Chegada da Disney ao Natal de Curitiba pode injetar até R$ 450 milhões

Cinco fundadores milionários confessam o mesmo erro que atrasou seus negócios

Na St. Nicholas School, jovens vivem rotina de “gente grande” antes de escolher a profissão

Mais na Exame

Negócios

Com Boca Rosa independente, Bianca Andrade mira R$ 400 milhões em 2026

ESG

Cresce presença feminina e negra em campanhas de grandes marcas, diz estudo

Carreira

‘O emprego não te pertence, sua carreira sim’, diz especialista de RH

EXAME Agro

Por que os produtores dos EUA querem vender carne para o Brasil