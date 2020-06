Hoteis.com vende café da manhã e cupom de 100 reais por apenas 1 real

No dia 26 de junho, o site Hoteis.com vai vender um brunch pelo valor simbólico de 1 real, que será preparado e entregue pelas padarias Marie Marie Bakery e Padaria da Esquina.

O site de reservas também vai presentear os participantes da ação com um cupom de 100 reais de desconto, para ser usado para reservas feitas entre 26 de junho e 31 de dezembro de 2020, com estadia entre 1º de julho de 2020 até 26 de junho de 2021.

Para adquirir a oferta, basta acessar e se cadastrar no site ou no aplicativo das padarias Marie Marie Bakery Delivery ou Padaria da Esquina a partir das 10h do dia da promoção, selecionar as opções kit ‘Brunch Hoteis.com’ e aplicar o cupom “HOTEISPONTOCOM”.

A promoção do café por 1 real é válida para os 200 primeiros participantes, e disponível na cidade de São Paulo.

“Essa é a nossa forma de ajudar a matar essa saudade de um brunch de hotel sem precisar sair de casa e ao mesmo tempo”, diz Juan Pasquel, diretor de marketing da Hoteis.com.

Mais detalhes podem ser conferidos no site da promoção.