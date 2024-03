Hopi Hari de graça? Mulheres têm passe livre no parque em março; saiba como

O Hopi Hari anunciou uma nova campanha para o mês de março em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Em dias regulares de funcionamento, até 31 deste mês, o parque de diversão oferecerá um ingresso cortesia para mulheres acompanhadas de um pagante.

Localizado no quilômetro 72 da rodovia dos Bandeirantes, no município de Vinhedo, interior de São Paulo, o Hopi Hari recebe visitantes de mais de 250 municípios de todo o Brasil. Com uma área de 760 mil metros quadrados, o parque conta com mais de 40 atrações, desde brinquedos radicais até opções mais tranquilas para crianças.

Shows de teatros e outros espetáculos também estão incluídos no ingresso. Uma das principais atrações é a Montezum, considerada a maior montanha-russa de madeira da América Latina.

No final do ano passado, o parque ainda inaugurou três atrações: o Aribabobbi, um barquinho do marinheiro Bobbi em Aribabiba; o retorno da amada atração Bugabalum em Infantasia; e em Wild West, a estreia do Vamvolari, um Kite Flyer, inédito no Brasil, que simula o voo de uma ave.

Como conseguir o ingresso gratuito para o Hopi Hari

Para participar da promoção, basta que o acompanhante possua um passaporte válido, excluindo os ingressos cortesia e o passaporte Anuali (ingresso anual de acesso ao Hopi Hari). Na ação, o visitante pagante, seja ele homem ou mulher, vai gerar a cortesia para mulheres a partir de 13 anos.

Segundo a empresa, visando assegurar aos visitantes uma experiência organizada e agradável, os ingressos são limitados e sujeitos a encerramento antecipado das vendas.

O valor da entrada varia de R$ 84,90 a R$ 219,90, a depender do dia da semana e da ocasião. A compra pode ser feita antecipadamente pelo site. Durante o mês de março, o Hopi Hari funciona de sexta à domingo, das 11h às 19h.

'Magic Kingdom' brasileiro?

Inaugurado em 1999, o parque atingiu o ápice entre 2010 e 2011, quando registrou recordes de público e faturamento. Inicialmente concebido como Playcenter Great Adventure, pelo Grupo Playcenter, o projeto foi vendido durante a construção para a GP Investimentos. A nova dona fez algumas alterações, incluindo o nome, que ficou Hopi Hari.

O parque foi idealizado como um país fictício, com hino, bandeira, povo e idioma próprios. A escolha do local levou em conta sua proximidade com São Paulo e Campinas. O investimento para a construção foi de cerca de 200 milhões de dólares. O objetivo inicial era replicar o sucesso do Magic Kingdom da Walt Disney na Flórida e atrair parte dos 300.000 brasileiros que viajavam anualmente para os parques do Mickey.

Em recuperação judicial desde 2016, o Hopi Hari faturou R$ 141 milhões em 2022, com lucro de R$ 84,5 milhões. Na ocasião, o presidente Alexandre Rodrigues destacou a volta da credibilidade do grupo, a criação de novas fontes de receita e o pagamento de funcionários e fornecedores em dia.