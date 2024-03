Mulheres na liderança: 5 livros que guiaram a diretora-geral da Audible Brasil

O Dia Internacional das Mulheres já passou, mas este mês continuaremos dando destaque para personagens e exemplos de liderança feminina.

A seguir Adriana Alcântara, diretora-geral da Audible no Brasil, fala um pouco da sua trajetória na subsidiária da Amazon especializada em audiolivros e recém chegada ao nosso país.

Desenvolvimento pessoal e profissional ao alcance dos seus ouvidos

O desafio de comandar uma empresa em um segmento em desenvolvimento no Brasil, como o do audiolivro, e o processo de seu ‘desembarque’ no país, é uma experiência única. Do primeiro dia de trabalho até hoje, foram inúmeras reuniões, contratações, tomadas de decisão, acertos, erros – por que não? –, e o orgulho de algumas vitórias. Uma delas é o fato de estarmos contribuindo com a economia criativa local ao trabalhar com mais 600 narradores, produzindo 1.700 audiolivros e gerando mais de 16.600 horas de conteúdo em áudio.

Embora eu busque me cercar de conhecimento em cada etapa pessoal e profissional, consumir esse conteúdo exige um tempo cada vez mais escasso para muitos de nós. Nesse contexto, os fones de ouvido me permitiram voltar a desbravar meu caminho literário usando a janela do “enquanto”, associando a atividade de escutar um audiolivro com tarefas mais automáticas, como correr na esteira, organizar a casa ou levar minha filha para a escola.

Para inspirar quem também está nesta busca, compartilho 5 títulos de um extenso catálogo de mais de 600 audiolivros, de escutas ligadas a autodesenvolvimento, carreira e gestão, que trouxeram insights valiosos para a minha carreira e também para a vida.

1 Cultivar uma mentalidade de sucesso

Imperdível para quem busca atitude positiva é o "Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso", de Carol S. Dweck, Ph.D., professora de psicologia na Universidade Stanford e especialista em sucesso e motivação. Ela conta que para encontrar o sucesso, devemos adotar um mindset fixo ou progressivo para lidar com nossos objetivos. Para ela, mindset não é um traço de personalidade, mas a explicação para sermos otimistas ou pessimistas, o que define nossa relação com o trabalho, as pessoas e o mundo. É um fator decisivo para explorarmos todo o nosso potencial e desafiar o modo de pensar e agir. (Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, narrado por Jô Bicudo, 12h47)

2 Equipes resilientes e engajadas

Já o “Equipes Brilhantes", de Daniel Coyle, foi especialmente importante quando me vi diante do desafio de formar e comandar a equipe da Audible. Com um histórico profissional voltado para o audiovisual e negócios digitais, passei a ter acesso a um time com um conhecimento mais aprofundado do mercado editorial. Para navegar nesse cenário, gerenciando profissionais com experiências e vulnerabilidades diferentes foi fundamental entender que a forma como escutamos o outro, consideramos sua opinião, ideia ou experiência é decisiva para um resultado superior.

Para Coyle, o sucesso não é determinado pela inteligência ou experiência de cada integrante, mas pela segurança em compartilhar conhecimentos e opiniões individuais para construção de uma nova ideia, forma ou processo. Essa troca resulta na construção da confiança entre quem precisa de ajuda e quem se disponibiliza a ajudar. Laços de vulnerabilidade são contagiantes e geram empatia e afinidade, podendo mudar a dinâmica de uma equipe. (Equipes Brilhantes, narrado por Yuri Magalhães, 6h31)

3 O caminho da priorização

O terceiro título é voltado para o desenvolvimento pessoal. Em “O Essencialismo”, o autor Greg McKeown ensina como conciliar foco e priorização na vida moderna. Desconheço tarefa mais difícil! O audiolivro apresenta um método para definir o que há de mais e menos importante em nossas vidas para que dediquemos tempo e energia ao que realmente importa, no que somos melhores e onde fazemos a diferença. Mais do que ensinar sobre gestão do tempo, o texto nos traz a oportunidade de visitar nossas necessidades. (O Essencialismo, narrado por Yuri Magalhães, 6h31)

4 Explorando a imaginação: ficção e escape

Por falar no que de fato importa, comecei 2024 aproveitando o tempo de congestionamento na volta do litoral com a família para curtir uma escuta com eles. Na viagem que durou quatro horas, nos divertimos com o primeiro livro da trilogia infanto-juvenil “O Verão que Mudou Minha Vida”, de Jenny Han. A história da jovem Isabel Conklin, cheia de descobertas durante as férias na casa de praia, encantou minha filha e me trouxe muita satisfação. (O Verão que Mudou a Minha Vida, narrado por Ana Elena Bittencourt, 6h39)

5 A arte da comunicação

Para fechar a lista, a dica é “Ted Talks, o Guia Oficial do TED para Falar em Público”. Como já trabalhei como atriz e professora universitária, sempre tive facilidade de me expressar com diferentes audiências. Mas sempre há o que aprimorar e o autor Chris Anderson não promete uma fórmula infalível para transformar meros mortais em palestrantes brilhantes. Ele apresenta ferramentas para cada um usar seu repertório pessoal para se comunicar melhor. (Ted Talks, o Guia Oficial do TED para Falar em Público, narrado por Marcus Vinícius Moreno, 8h18)

Há muitos outros audiolivros que eu poderia indicar, mas esses foram os que mais me acrescentaram nos últimos meses. Adoraria saber o que você incluiria nessa lista.

Por Adriana Alcântara, diretora-geral da Audible no Brasil

