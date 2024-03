Nesta sexta-feira, 8 de março, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a cervejaria Heineken lança uma nova campanha de conscientização em parceria com a agência Dentsu Creative.

Batizada de "Verdades Difíceis de Engolir", a iniciativa convida profissionais da alta liderança, como CEOs e executivos para experimentarem uma bebida sem álcool, com um sabor desagradável, segundo a companhia, para representar a experiência das mulheres no mercado de trabalho.

“Utilizar a força da criatividade para promover debates relevantes na sociedade tem tudo a ver com a maneira que desejamos nos posicionar no mercado, com respeito e cuidado, mas com coragem também, que é um dos nossos valores”, diz Raquel Zagui, vice-presidente de pessoas do Grupo Heineken.

Para gerar reflexão, a Heineken também estampou algumas ‘verdades na lata’, com dados de pesquisa sobre o panorama da mulher no mundo corporativo, simulando os ingredientes bebida.

A iniciativa é baseada em análises de estatísticas recentes do mercado e tem como objetivo promover o debate social e fortalecer as estratégias de diversidade, equidade e inclusão da companhia. A Heineken tem como meta alcançar a marca de 50% de lideranças femininas até 2026 no Brasil. Até o momento, a companhia registra 37% destas posições ocupadas.

Em linha com essa missão, a cervejaria quer desenvolver e trabalhar a inclusão de mulheres desde a base. Em 2023, metade das promoções da empresa para posições de liderança foram de mulheres.

“Já estamos no índice de 37%, dos 50%, do nosso compromisso com liderança feminina até 2026. E acabamos de receber a nova vice-presidente de Finanças no Brasil – a primeira CFO (chief financial officer) – da nossa operação. Estamos transformando a Heineken e o mercado de bebidas”, completa a executiva.

Heineken convida lideranças para provarem o ‘sabor’ do mercado de trabalho para as mulheres (Divulgação/Heineken)

Como a Heineken quer chegar a 50% das mulheres na liderança no Brasil

Para promover a inclusão, a segurança e o bem-estar das mulheres na instituição, o Grupo Heineken tem apostado em programas internos por meio de três frentes: atração, retenção/promoção e desenvolvimento de mulheres da companhia.

Um das iniciativias, o programa 'Elas Que Brilham', tem como objetivo ampliar a presença feminina na liderança de áreas de produção em até 12 meses. Até o momento, a ação obteve 11 selecionadas para liderar a produção de cerveja Heineken no Brasil.

Outro projeto, o ‘Mobilidade, de Vendas e Distribuição’, ampliou em 20% o número de mulheres nos grupos de vendas a partir da troca de veículos na operação, de motocicletas para automóveis.

“Por meio da ampliação dessa conversa, desejamos inspirar outras lideranças para criação de ações concretas em direção a um futuro mais justo e equitativo em todo mercado, para que tenhamos uma melhora nessas verdades difíceis de engolir”, finaliza a vice-presidente de pessoas do Grupo Heineken.