Honda compra direito da música "Respect", com Aretha Franklin, para nova campanha

A música "Respect" foi escrita por Otis Reding, mas ficou famosa na voz de Aretha Franklin. Gravada em 1967, está em primeiro lugar na lista das 500 Melhores Música de Todos os Tempos, da revista Rolling Stone. Com o tempo, ganhou simbolismo como pedido de respeito e igualdade, principalmente para mulheres.

A música teve direitos negociados para a nova campanha publicitária do Honda HR-V 2026, que foi ao ar hoje, quarta-feira 30 de julho. A ideia é transmitir a imagem de um carro atemporal, que deixa sua marca por onde passa e transcende às modas passageiras.

"Respect" foi negociada com exclusividade no segmento automobilístico com as gravadoras e editoras que detém seu direito de uso. No caso, a Warner Chappell Music e Universal Music Publishing MGB Brasil como editoras do fonograma, e a Warner Music Brasil como gravadora.

Participação de Ana Paula Padrão

O filme foi idealizado pela TheDream, núcleo de atendimento da Honda na Publicis Brasil, e traz diversos personagens realizando o gesto do “head nod”, aquele aceno presente em clipes e memes, como um gesto de aprovação e autoridade do modelo.

As cenas fazem referências diretas a clássicos do cinema, com a música na voz de Aretha Franklin sugerindo o HR-V como um SUV de respeito. A campanha tem ainda a participação da jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão, dando a aprovação final ao carro.

A 360º envolve veiculações em TV, social, performance, OOH, cinema, rádio, streamings e conteúdos especiais com a Ana Paula Padrão. "Celebramos os 10 anos do HR-V com uma campanha que reforça tudo o que o modelo representa: respeito, liderança e atemporalidade”, diz Ariel Mógor, Gerente de Marketing e Relações Públicas da Honda Automóveis

“Nesta campanha, buscamos honrar a trajetória do HR-V”, afirma Fabio Astolpho, VP de Criação e Operações da TheDream. “Desde o filme até ações em digital, OOH, Spotify, entre outras, cada elemento foi elaborado para transmitir a ideia de um carro que transcende tendências passageiras e mantém sua relevância ao longo do tempo.”