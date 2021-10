Halloween no BK tem descontos às 3 da manhã e ofertas a partir de R$ 6,66

A rede de restaurantes Burger King, que no último ano ofereceu até Whooper de graça durante o Halloween, voltou este ano com mais promoções para a data. Dessa vez, não é sanduíche de graça, mas desconto na madrugada: o BK vai oferecer cupons de desconto exclusivos entre 3h e 4h -- um horário considerado "o pico dos fenômenos paranormais", segundo a rede.

Segundo o BK, quem estiver acordado na hora do dia que marca a aparição dos fantasmas vai poder desfrutar dos preços “sobrenaturais” que a rede preparou para a ocasião, com valores a partir de R$6,66.

“O BK tem feito do Halloween, ao longo dos últimos anos, uma data em que eventos únicos acontecem para os consumidores. Em 2021, vamos testar a ‘coragem’ dos nossos clientes em uma grande brincadeira, que vai acontecer dentro do nosso app. Por meio dela, os consumidores vão poder desfrutar de descontos especiais, envelopados em uma ação que reforça todo o bom humor e criatividade característicos do Burger King”, ressalta Juliana Cury, Diretora de Marcas da BK Brasil, em comunicado.

As ofertas estarão disponíveis no app do BK, entre 26 e 31 de outubro, e os cupons têm validade de sete dias.

Para quem não conseguir ficar acordado até tão tarde durante esse período, a rede também vai trazer um "agrado": ofertas especiais via delivery, das 15h às 16h.

A campanha para a data foi idealizada pela agência David São Paulo, assim como no ano passado.