Felca, timing e expectativas: o que o episódio revela sobre a relação entre creators e público

RESUMO ＋ O influenciador Felca publicou à meia-noite desta terça-feira, 20, um vídeo sobre bullying, fobia social e uso de álcool, após sete meses afastado das redes sociais. O anúncio enigmático, feito perto do segundo turno presidencial de domingo, 25, levou parte do público a esperar uma manifestação política e abriu debate sobre timing, expectativas da audiência e papel dos influenciadores.

A poucos dias do segundo turno das eleições presidenciais, uma publicação "misteriosa" de Felipe Bressanim Pereira, o Felca, gerou expectativas de uma manifestação política que não se confirmou. Segundo especialistas ouvidos pela EXAME, o episódio levanta algumas questões para criadores e marcas: a importância do timing e como as expectativas do público influenciam a recepção de um conteúdo.

Após cerca de sete meses afastado das redes sociais, Felca anunciou seu retorno no domingo, 18, com uma mensagem enigmática: “Eu me escondi por tempo demais”. A publicação indicava a divulgação de um novo conteúdo à meia-noite de terça-feira, 20, sem antecipar o assunto. No entanto, a proximidade do segundo turno eleitoral, marcado para o domingo, 25, alimentou especulações sobre uma possível manifestação política do influenciador, que só no YouTube tem 6,5 milhões de seguidores.

O conteúdo publicado, porém, é um relato pessoal de Felca sobre bullying, fobia social e o uso de álcool para lidar com situações sociais. Com mais de uma hora de duração, o depoimento aborda agressões e humilhações sofridas pelo influenciador na infância, o desenvolvimento da fobia social e dificuldades enfrentadas na vida adulta. Ao final, Felca anunciou um desafio pessoal de 90 dias para enfrentar o problema e iniciativas de combate ao bullying.

A data escolhida para a publicação é bastante simbólica: 20 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao Bullying, dedicado à conscientização sobre a violência física, verbal, psicológica e o ciberbullying que afetam crianças, adolescentes e jovens.

Público dividido e debate sobre timing

Com o vídeo no ar, a reação do público ficou dividida. Há quem tenha defendido a escolha do influenciador de compartilhar um relato pessoal no Dia Mundial de Combate ao Bullying. Há também quem tenha questionado o *timing* da publicação diante do cenário político pré-eleitoral.

O influenciador Felipe Neto foi um dos críticos de Felca. Em mensagens publicadas no X e posteriormente apagadas, Neto disse que a expectativa criada em torno do conteúdo, somada à proximidade da eleição, prejudicou a recepção de um conteúdo importante.

"Faz milhões de pessoas ficarem com raiva do tema, que era extremamente importante", escreveu. Ainda segundo Felipe Neto, Felca "foi informado para não soltar o conteúdo agora, que o timing seria horrível, mas insistiu", sem identificar de quem teria sido o alerta.

Fundadora e CEO da Publination, agência de marketing de influência, Bruna Sinhorini reforça que fazia sentido o vídeo de Felca sair na data escolhida. O problema, segundo a executiva, é que em momentos de tensão coletiva, como a eleição, a audiência deixa de ser plural e passa a ter um único tema de interesse.

"Publicar algo que não conversa com 'o assunto coletivo' é correr o risco de ser cobrado pelo que você não disse. Engajamento é consequência de timing bem lido, não substituto dele."

O "momento errado", no entanto, não é um consenso. Para Hugo Oxe, CCO e diretor de cena da Bizzu, Felca escolheu uma data sazonal, o Dia Nacional de Combate ao Bullying, o que reforça a relevância da mensagem. "O momento de uma publicação precisa considerar não apenas o que está em alta nas redes sociais, mas também a relevância da mensagem e o contexto em que ela está inserida", diz.

Para marcas, a decisão de quando publicar um conteúdo envolve ainda outros fatores, como calendário comercial, relevância cultural, reputação e risco de associação a temas sensíveis.

"Nem sempre o melhor momento para comunicar é aquele em que há menos concorrência pela atenção."

Expectativa x frustração

Parte das críticas, como a de Felipe Neto, veio de uma "frustração" por uma expectativa que não foi atendida. Com artistas e influenciadores declarando apoio a Lula ou Flávio Bolsonaro, ou sendo cobrados a fazê-lo, a disputa presidencial também tem pautado a creator economy.

Francisco Dal Molin, CEO da FKD Creators, explica que, para além do timing, o caso de Felca revela uma das grandes contradições de nicho: a audiência não consome apenas conteúdo, consome expectativas.

"Depois da repercussão de 'Adultização', parte do público passou a esperar dele uma nova denúncia, especialmente diante do contexto eleitoral. O interessante é perceber como uma expectativa construída pelo público pode se transformar em uma cobrança, mesmo sem o creator ter prometido aquele assunto. Isso diz muito sobre a relação que estamos estabelecendo com quem produz conteúdo", conclui.

Líder de comunidades e cultura da Mutato, Kettyane Silva, concorda que as pessoas criam expectativas sobre o que acreditam que deveria ser publicado. "Quando essas expectativas não se confirmam, surge a frustração. Mas existe uma diferença importante entre frustrar uma expectativa e descumprir uma promessa", destaca.

Apesar da mensagem enigmática, Felca não antecipou qual seria o tema do vídeo.

"O creator tem que entender que os seguidores não querem necessariamente saber em quem ele vota, mas sim se ele tem coragem de dizer isso em público, pois sabem que isso 'custa caro'", afirma Renata Lotto, CEO da YOUPIX. "É quase como se os seguidores estivessem testando se o creator está disposto a pagar esse preço para 'merecer' a confiança que eles depositam nessa relação", conclui.

Gustavo Giglio, empreendedor e consultor de marketing e entretenimento, destaca que o posicionamento de Felca ajuda a ampliar uma discussão mais importante do que o simples timing: o papel dos influenciadores na sociedade.

"Ele frustrou expectativas pelo timing. Todo mundo esperava a declaração do seu voto. Mas a data tem contexto e precisamos ter mais empatia com quem se expõe dessa forma", analisa.

"É perigoso transformar influenciadores em referências obrigatórias para todas as discussões."

Até a publicação deste texto, Felca não havia se manifestado sobre as críticas à escolha da data ou à expectativa criada pelo anúncio de seu retorno.