Por que a autora de 'Pessoas Normais' está sendo acusada de terrorismo no Reino Unido?

RESUMO ＋ Mais de 150 nomes da cultura assinaram uma carta aberta publicada nesta quarta-feira, 21, pela revista britânica The New Statesman em apoio à escritora irlandesa Sally Rooney. A autora interrompeu, com a editora Faber & Faber, a distribuição de seus livros no Reino Unido após declarar que destinaria direitos autorais ao grupo pró-palestino Palestine Action.

Mais de 150 grandes nomes da cultura assinaram uma carta aberta apoiando a escritora irlandesa Sally Rooney, que encerrou a distribuição de seus livros no Reino Unido para apoiar o grupo "Palestine Action".

O documento, publicado pelo site da revista britânica The New Statesman nesta quarta-feira, 21, afirma que "Sally Rooney é uma escritora, não uma terrorista". A irlandesa é conhecida, principalmente, pelo sucesso de seu livro "Pessoas Normais" (Normal People).

Entenda a situação de Sally Rooney

Em julho de 2025, o governo trabalhista do Reino Unido declarou o "Palestine Action" como uma organização terrorista devido a atos de vandalismo em uma base da força aérea. De forma que o apoio financeiro ou material ao movimento se tornou ilegal.

No mês seguinte, Rooney anunciou em um artigo publicado no The Irish Times que tinha a intenção de continuar apoiando o grupo e que iria destinar parte de seus direitos autorais, incluindo as receitas procedentes das adaptações televisivas de seus romances, à organização pró-palestina.

Segundo a legislação britânica, financiar organizações consideradas terroristas é crime e tem pena de até 14 anos de prisão. De forma que os pagamentos autorais de Rooney violariam a lei, já que esse dinheiro não pode ser utilizado para apoiar o grupo. É importante notar que o "Palestine Action" não é ilegal na Irlanda, onde a escritora vive.

Rooney decidiu, em conjunto com sua editora Faber & Faber, responsável pelas publicações da autora no território, que iria parar a distribuição de seus livros no território britânico.

A carta em defesa de Rooney

Na carta publicada pelo The New Statesman, nomes como a poeta canadense Anne Carson, a francesa Annie Ernaux, o britânico Julian Barnes, a indiana Arundhati Roy e o irlandês Colm Tóibín assinaram em defesa de Sally Rooney.

Porém, não foram apenas figuras da literatura que assinaram o manifesto. Grandes nomes do esporte, cinema e da televisão também podem ser encontrados no documento, como o ex-jogador de futebol britânico Gary Lineker.

Na carta, os signatários reagem à interrupção da venda das obras de Sally Rooney no Reino Unido e denunciam os feitos do legislativo britânico como uma medida "baseada em uma legislação antiterrorista mal concebida e draconiana" que constitui "um ataque aos princípios fundamentais da liberdade de expressão, que durante tanto tempo foram dados como certos neste país".

"Rejeitamos categoricamente a censura, seja direta ou indireta", acrescentam, solicitando ao governo trabalhista de Andy Burnham que "mude de rumo e modifique a legislação que nos levou a este absurdo repressivo".