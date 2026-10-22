Carteira assinada ou negócio próprio? Pesquisa expõe diferenças entre eleitores de Lula e Flávio

RESUMO ＋ Pesquisa Meio/Ideia mostra diferenças na percepção de eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro sobre o significado de melhorar de vida. Entre os que associam a ascensão profissional ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, 62,3% votam em Flávio. Já entre os que priorizam o emprego com carteira assinada e direitos trabalhistas, 65,4% declaram voto em Lula. No total, 43,3% dos entrevistados preferem a autonomia profissional, enquanto 32% associam a melhora de vida ao emprego formal.

A quatro dias do segundo turno das eleições presidenciais, eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresentam percepções diferentes sobre o que significa “melhorar de vida”. Entre os que preferem o presidente, a expressão está mais associada ao trabalho com carteira assinada e direitos garantidos. Já entre os eleitores do senador, ascender profissionalmente está mais ligado a ter o próprio negócio ou trabalhar por conta própria, com autonomia sobre horários e ganhos.

Os dados são da nova pesquisa Meio/Ideia, divulgada na quarta-feira, 21. No levantamento, os entrevistados foram questionados sobre o que a expressão “melhorar de vida” significa para uma pessoa como eles, a partir de duas alternativas: ter o próprio negócio ou trabalhar por conta própria, com mais autonomia sobre horários e ganhos; ou trabalhar com carteira assinada, com direitos garantidos, como férias, 13º salário e FGTS.

No resultado geral da pergunta, 43,3% dos entrevistados afirmam que melhorar de vida significa ter o próprio negócio ou trabalhar por conta própria. Outros 32% associam a expressão ao emprego com carteira assinada e à garantia de direitos. Para 12%, nenhuma das duas alternativas representa essa ideia, enquanto 12,7% não sabem responder.

Entre os entrevistados que escolheram a primeira opção, 62,3% declaram voto em Flávio Bolsonaro e 33,5% em Lula. No grupo que associa a melhora de vida ao emprego com carteira assinada, o cenário se inverte: 65,4% votam no petista e 30,2% no senador. Os demais percentuais correspondem a eleitores que declaram voto em branco ou nulo, ou que não sabem em quem votar.

A pergunta registra como os entrevistados projetam uma melhora de vida, mas não mede a renda, a estabilidade ou as condições efetivas de trabalho de cada grupo. A questão também não apresenta ônus e bônus de cada realidade proposta.

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores por telefone, entre quinta-feira, 15, e segunda-feira, 19. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08251/2026.

Propostas de Lula e Flávio para o mercado de trabalho

As diferentes percepções sobre o significado de melhorar de vida também aparecem no debate sobre as propostas dos candidatos para o mercado de trabalho. O plano de governo de Lula prevê a continuidade da política de valorização do salário mínimo, além de medidas de proteção trabalhista, combate à “pejotização espúria”, regulamentação do trabalho em plataformas digitais e fortalecimento da negociação coletiva.

Já o programa de Flávio Bolsonaro concentra suas propostas na ampliação do emprego formal por meio da redução gradual do custo do trabalho, sem retirada de direitos, e em maior flexibilidade nas relações entre empresas e trabalhadores. O documento prevê condições diferenciadas para a contratação de jovens em busca do primeiro emprego e de pessoas com 50 anos ou mais que estejam desempregadas há pelo menos 12 meses, além de defender a negociação direta entre empregados e empregadores dentro da legislação.