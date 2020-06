Gosta de promoção? Site reúne e segmenta as preferidas de cada consumidor

No meio da pandemia da covid-19, chega ao mercado uma plataforma que, segundo os executivos, pretende ajudar os brasileiros a economizar e ganhar prêmios. A UPromo permite selecionar promoções por região e premiação, de acordo com a preferência de cada consumidor.

“Os usuários podem se cadastrar nas promoções preferidas sem a necessidade de sair do site, além de reunir num lugar só aquelas que mais interessar”, diz Regina Baron, executiva de negócios da UPromo.

Para as marcas, a plataforma vai ajudar na estruturação, como a autorização nos órgãos regulatórios, o desenvolvimento do hotsite, assessoria jurídica, construção da mecânica e entrega do prêmio.

Um estudo realizado pela agência MKT House em parceria com a Opinion Box revelou que para 96% dos consumidores ações promocionais são enxergadas como iniciativas positivas. Destes, 52% veem as marcas que fazem promoções como parceiras, pois ajudam o consumidor economizar na crise.

Neste cenário, a UPromo surge como gratuita para o consumidor, e com rentabilidade a partir do auxílio à marcas. “Quanto maior o número de cadastrados na plataforma, mais dados poderemos colher e transformar em conteúdo assertivo para os promotores”, afirma Baron.

Para o lançamento, 400 mil reais foram investidos, com previsão de mais 500 mil reais a serem investidos nos próximos dois anos para aprimoramento das funcionalidades, como o oferecimento de promoções de pequenos estabelecimentos. Em dois meses, os executivos da UPromo esperam ter 300 mil usuários.