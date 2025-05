Gigi Hadid assina coleção limitada da Havaianas como diretora criativa convidada

Após lançar uma nova collab com a marca italiana Dolce&Gabbana, a Havaianas dá mais um passo em sua estratégia de branding, com foco em reforçar a presença internacional sem abrir mão da conexão com suas raízes brasileiras.

A partir desta quinta-feira, 29, consumidores de todo o mundo poderão adquirir a coleção limitada e exclusiva co-criada pela supermodelo e empresária Gigi Hadid, que estreia como a mais nova diretora criativa convidada.

Nomeada embaixadora global no início de 2025, Hadid assume um papel ampliado na estratégia de internacionalização da empresa ao assinar uma coleção cápsula inspirada no verão e na estética retrô das pin-ups.

“Como fã de longa data da marca, poder atuar como diretora criativa da minha própria coleção cápsula com a Havaianas foi incrível — meu eu de 15 anos estaria pulando de alegria!”, diz a supermodelo em comunicado oficial.

Inspirada nas ilustrações pin-up, a coleção adota uma atmosfera praiana influenciada pelo estilo californiano de Gigi Hadid, mantendo a conexão com a herança da Havaianas. A supermodelo participou da direção criativa e do design, incorporando referências vintage e sua visão de moda atemporal.

As estampas combinam elementos retrô com toques contemporâneos, em tons que remetem ao pôr e ao nascer do sol e às ondas do mar. A collab inclui quatro versões estampadas exclusivas de modelos clássicos da marca, como Top e Slim Square, em tons de laranja suave, amarelo, roxo, azul e verde.



“O mais legal de trabalhar com um produto tão icônico e reconhecido mundialmente é poder celebrar tudo o que você ama nele, enquanto define o seu próprio toque pessoal”, afirma Hadid.

A proposta da Alpargatas é combinar o reconhecimento internacional e a estética global de Gigi com a autenticidade da Havaianas para fortalecer a presença da marca no universo do lifestyle.

Gigi Hadid se junta à Havaianas como nova diretora criativa

em coleção limitada e exclusiva (Divulgação)

Do ponto de vista de marketing, a ação ilustra como o uso estratégico de personalidades internacionais pode ir além do tradicional endorsement. A Havaianas reposiciona sua comunicação ao entregar não só uma campanha com rosto famoso, mas uma narrativa cocriada, que adiciona valor de marca e diferenciação no ponto de venda.

“Gigi Hadid é reconhecida mundialmente por seu estilo único e descomplicado, levando sua influência além das passarelas e tornando esses itens essenciais do verão indispensáveis dentro e fora da praia”, diz Maria Fernanda Albuquerque, vice-presidente global de marketing da Havaianas.

A embalagem da coleção visa reforçar a proposta de valorizar a experiência do consumidor. Cada par inclui uma caixa colecionável com tema de praia, um cabide e um cartão postal. A assinatura de Gigi na palmilha sinaliza a exclusividade da parceria, com potencial apelo colecionável para o público fashionista. A coleção limitada será vendida na loja do shopping Iguatemi, em São Paulo, e no site da marca para clientes no Brasil.