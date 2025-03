Jornalista da EXAME entra para a lista das 100 mulheres mais influentes do mundo em branded content

Coordenadora e editora de projetos e branded contents da EXAME, a jornalista Gabriella Sandoval foi eleita uma das 100 mulheres mais influentes do mundo em branded content. Divulgada anualmente pelo Native Advertising Institute, a publicação reconhece profissionais que estão transformando a indústria de native advertising e fortalecendo o mercado de conteúdo de marca.

Para Stine Holmgaard, Chief Growth Officer & Partner do Native Advertising Institute, a lista é mais do que um reconhecimento. “O Significant Women in Branded Content 2025 não é apenas uma seleção de nomes; é uma prova do talento dessa indústria e da importância de quem está moldando seu futuro.”

Crescimento do e.Solutions

Nos últimos anos, a EXAME tem consolidado sua atuação no mercado de branded content por meio do e.Solutions, seu braço de projetos especiais. Em 2024, foram mais de 400 projetos entregues, um aumento significativo em relação ao ano anterior.

“Ao investir em branded content com um veículo de prestígio como a EXAME, as marcas não apenas informam e alcançam um público qualificado, mas também criam conexões mais autênticas e duradouras”, explica Leonardo Annibal, gerente de projetos especiais da EXAME.

O que torna um branded content relevante?

Para Gabriella Sandoval, que lidera o time de conteúdo formado pelas jornalistas Bruna Klingspiegel e Soraia Alves, o segredo do branded content de impacto está em saber centrar o conteúdo em pessoas.

“Por trás de cada marca, existem boas histórias para contar. O desafio é encontrar o equilíbrio entre o que a marca quer comunicar e o que o nosso público quer consumir”, afirma.

Com a evolução do mercado, Sandoval acredita que as empresas e as agências estão cada vez mais conscientes do poder do branded content. “Seja para fortalecer a reputação, aumentar o engajamento ou gerar mais autoridade, o conteúdo patrocinado e o conteúdo orgânico não competem entre si – eles se complementam para construir narrativas mais fortes.”

Além de Gabriella Sandoval, outras três brasileiras aparecem na lista das 100 mulheres mais influentes no branded content. São elas: Adriana Schroder e Christiane Bertelli, gerentes de conteúdo de marcas do GLab; e Patrícia Weiss, chairwoman da Branded Content Marketing Association (BCMA) na América do Sul e em Portugal e líder de conteúdo e cultura de marca no coletivo global Asas.br.com.