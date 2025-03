Copasa se consolida como referência em sustentabilidade e amplia investimentos em ESG

Garantir o acesso universal ao saneamento básico ainda é um dos maiores desafios do Brasil. Cerca de 32 milhões de brasileiros vivem sem água potável, enquanto mais de 90 milhões não têm coleta e tratamento de esgoto. Esse cenário reforça a necessidade de investimentos em infraestrutura para ampliar e qualificar os serviços do setor.

Desde a implantação do Marco Regulatório do Saneamento, em 2020, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) tem acelerado sua modernização. A meta é atender às novas exigências regulatórias e expandir sua atuação no estado.

Em 2024, a companhia destinou R$ 2 bilhões para obras de saneamento e infraestrutura hídrica, beneficiando mais de 11 milhões de pessoas. Atualmente, a empresa já alcançou quase 80% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto e 99% de abastecimento de água, mas mantém o foco na universalização dos serviços.

“Nosso setor é estratégico para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental. O saneamento leva saúde, reduz desigualdades e preserva recursos naturais. Investimos continuamente para melhorar processos e os resultados para a empresa e seus stakeholders”, afirma Luciana Barbosa, superintendente de Desenvolvimento Sustentável da Copasa.

Resultados que refletem compromisso e eficiência

Além da expansão da infraestrutura, a Copasa também obteve crescimento financeiro sólido. Em 2023, registrou R$ 6,53 bilhões de receita líquida, mantendo resultados positivos mesmo diante do aumento expressivo dos investimentos.

Agenda ESG como diferencial competitivo

O Marco Regulatório do Saneamento impulsionou a Copasa a adotar uma nova cultura corporativa, tornando-se referência em sustentabilidade e governança. Esse esforço garantiu à empresa um lugar entre as 500 melhores empresas do mundo em crescimento sustentável, segundo a revista Time.

Presente em 637 municípios mineiros, a companhia estruturou uma agenda ESG robusta, que fortalece sua competitividade e reforça seu compromisso com o meio ambiente e a inclusão social.

“O que nos trouxe até aqui não será o que nos levará adiante. Estamos em um ambiente concorrencial e precisamos alinhar rentabilidade, proteção ambiental e responsabilidade social”, destaca Luciana.

Dentre os programas estratégicos da empresa, dois se destacam:

🔹 Universaliza Minas – Foca na expansão do saneamento em áreas rurais, promovendo inclusão social e melhoria na qualidade de vida.

🔹 Pró-Mananciais – Atua na preservação de microbacias hidrográficas, protegendo os recursos hídricos essenciais para o abastecimento público.

Projetos que impulsionam a transformação

A Copasa estruturou um portfólio de iniciativas voltadas à universalização do saneamento, inovação e responsabilidade social:

🔹 Copasa Hub – Incentiva soluções tecnológicas para modernizar os serviços de saneamento.

🔹 Engajar para Transformar – Fortalece o relacionamento com clientes e comunidades.

🔹 Acidente Zero – Garante segurança e bem-estar dos colaboradores.

Além disso, a empresa investiu em novas tecnologias e modelos de governança corporativa, reforçando sua posição no mercado. Esse compromisso garantiu sua inclusão no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 e seu destaque no Anuário de Integridade ESG da FGV.

Em 2024, a Copasa foi reconhecida entre as 100 empresas mais bem avaliadas do Brasil em critérios ambientais, sociais e de governança, ocupando a 78ª posição. A companhia também obteve a certificação ISO 37301, que atesta boas práticas corporativas e padrões globais de sustentabilidade.

“Queremos ser uma empresa admirada. No ambiente competitivo de hoje, não basta fazer investimentos, é preciso encantar o cliente e ser referência em prestação de serviço”, afirma Cleyson Jacomini, diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade da Copasa.

Com essa visão estratégica, a Copasa segue liderando a transformação do saneamento no Brasil, consolidando-se como uma referência global em sustentabilidade e governança corporativa.